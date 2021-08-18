Son Dakika: Recep Niyaz'ın eşi Betül Niyaz Covid-19 nedeniyle bebeğini kaybetti

Gaziantep FK oyuncusu Recep Niyaz'ın hamile eşi Betül Niyaz, Covid-19'a yakalandıktan sonra bebeğini kaybetti.



Gaziantep FK'dan açıklamada; "Profesyonel Futbol Takımımız oyuncularından Recep Niyaz'ın biricik eşi Betül Niyaz'ın yakalandığı Covid-19 hastalığının ardından dünyaya gelmesini bekledikleri bebeklerini kaybettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sevgili Betül Niyaz’ın sağlık durumu iyi yönde ilerlemekte olup ve evde karantina süreci devam etmektedir.



Futbolcumuz Recep Niyaz ve ailesine en içten duygularımızla geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, eşi Betül Niyaz’ın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." denildi.