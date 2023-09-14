×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL TENİS VİDEO
Hürriyet YoutubeHürriyet InstagramHürriyet Twitter
HABERLERSpor Haberleri

Son Dakika: Real Madrid'in 4 oyuncusu, çocuk pornosu şüphesiyle gözaltında!

Güncelleme Tarihi:

#Real Madrid#La Liga#İspanya
Son Dakika: Real Madridin 4 oyuncusu, çocuk pornosu şüphesiyle gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Eylül 14, 2023 20:13

Real Madrid'in 4 oyuncusu, çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındı. Konuyla ilgili İspanyol devinden açıklama geldi.

Haberin Devamı

La Liga devi Real Madrid'de flaş bir gelişme yaşandı.

İspanya basını, Real Madrid'in 4 oyuncusunun, çocuk pornosu şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu.

Gözden KaçmasınHarry Maguirea tepkiler çığ gibi büyüyor Annesi çileden çıktı, açıklama yaptıHarry Maguire'a tepkiler çığ gibi büyüyor! Annesi çileden çıktı, açıklama yaptıHaberi görüntüle

GENÇ TAKIM OYUNCULARI

El Confidencial'in haberine göre; tutuklananların altyapı akademisinden, yedek takımdan ve üçüncü takımdan üç oyuncu olduğunu ve davanın reşit olmayan kurbanın annesi tarafından 6 Eylül'de Kanarya Adaları'nda yapılan bir polis şikayetinden kaynaklandığı yazıldı.

REAL MADRID'DEN AÇIKLAMA

"Bir Castilla oyuncusu ve üç Real Madrid C oyuncusu, WhatsApp'ta özel bir videonun yayıldığı iddiasıyla ilgili bir şikayet üzerine ifade verdi.

Kulüp, gerçekler hakkında detaylı bilgiye sahip olduğunda, uygun önlemleri alacaktır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Real Madrid#La Liga#İspanya

BAKMADAN GEÇME!