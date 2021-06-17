Son dakika: Real Madrid'e veda eden Sergio Ramos gözyaşlarını tutamadı

Spor Arena Dış Haber - Real Madrid, efsane kaptanı SErgio Ramos'a resmi olarak veda etti. Dün yapılan açıklamada sözleşmesi sona eren Ramos ile yolların ayrıldığı ifade edilmiş ve bugün bir veda töreni olacağı bildirilmişti.

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, Ramos ve ailesinin katıldığı veda toplantısında söz alan Sergio Ramos, duygusal anlar yaşadı. Konuşmasının sonlarında kısa bir süre de olsa boğazı düğümlenen efsane stoper, konuşmasını kısa süreli gözyaşları içinde noktaladı.

Ramos veda konuşmasında ise şunları söyledi:

Hayatımın en zor günlerinden birini yaşıyorum. Hiç kimse Real Madrid'e veda etmek için hazır olamaz. Burada muhteşem bir zaman geçirdim. Güzel aileme, kulübe, benimle ilgilenen herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Başkanımıza, teknik direktörlere, takım arkadaşlarıma minnettarım. Bayraklarında ve marşlarında beni taşıyan, bana destek veren milyonlarca taraftara da teşekkür ediyorum. Sizleri, Real Madrid'i ve stadımız Bernabeu'yu her zaman kalbimde taşıyacağım. Bir gün geri döneceğim.

PEREZ: BURASI SENİN EVİN

Florentino Perez'in Sergio Ramos için söyledikleri ise şu şekilde:

Real Madrid taraftarı için zor bir gündeyiz. Ramos ile muhteşem yıllar geçirdik. Kulübe transfer olduğu günü unutmuyorum. Henüz 18 yaşındaydı ve dünyayı fethetmek için hazırdı. Şimdi geldiği yeri dünya biliyor. Başardığı onca şey için çok mutluyum. Real Madrid efsaneleri arasına girdi. 10. Şampiyonlar Ligi zaferimizde senin payın çok büyük. Sahada yaptıkların ve aile yaşantınla gençlere örnek oldun her zaman. Bu kulüp için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Burası senin evin, bunu unutma. Senin gibi bir efsane, günün birinde kulübün elçisi olarak yine burada görev almalı.

BAŞARILARLA DOLU REAL MADRID KARİYERİ

Real Madrid'de 671 maçta forma giyen Ramos, 101 gol attı ve 40 asist yaptı.

RAMOS'UN KAZANDIĞI KUPALAR

5 - La Liga

4 - İspanya Süper Kupa

4 - Şampiyonlar Ligi

4 - FİFA Kulüpler Şampiyonası

3 - UEFA Süper Kupa

2 - Kral Kupası

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