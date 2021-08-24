Son Dakika: Real Madrid'den Kylian Mbappe için astronomik teklif - Transfer haberleri

2018 yılından beri formasını giydiği Paris Saint Germain'le yollarını ayırmak isteyen Kylian Mbappe için Real Madrid'den astronomik bir teklif geldi.

TalkSport'ta yer alan habere göre; 1 yıl daha sözleşmesi bulunmasına karşın takımdan ayrılmak isteyen Mbappe için 160 milyon avroluk bir teklifte bulunan Real Madrid, 31 Ağustos'a kadar transferi bitirmeye çok yakın.

Paris Saint-Germain'le önümüzdeki sezon sözleşmesi sona eren Mbappe, kulübün beş yıllık teklifini geri çevirdi ve gitmek istediğini belirtti.

Paris ekibi, Mbappe'yi bu transfer döneminde satmazsa dünyanın en değerli oyuncularından birini, gelecek sezon bonservissiz olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya.

PSG ile 4 kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan ve Fransa Milli Takımı ile 1 Dünya Kupası kazanan yıldız golcü, şimdiden dünya futbolunun en iyi oyuncuları arasında yer alıyor.

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