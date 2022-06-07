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Son dakika: Real Madrid'den 105 milyon euroluk transfer! Aurelien Tchouameni'de mutlu son...

#Transfer#Real Madrid#Aurelien Tchouameni
Son dakika: Real Madridden 105 milyon euroluk transfer Aurelien Tchouamenide mutlu son...

Şampiyonlar Ligi'nde ve La Liga'da mutlu sona ulaşan ancak Erling Haaland ve Kylian Mbappe transferlerini gerçekleştiremediği için taraftarlarını üzen Real Madrid, 105 milyon euroluk transfer bombası patlatıyor.

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Geride kalan sezonun başında Erling Haaland ve Kylian Mbappe'yi birlikte kadrosuna katacağı konuşulan, daha sonra Haaland'dan vazgeçip odağını yalnızca Mbappe'ye veren Real Madrid, Fransız yıldızın Paris Saint-Germain'de kalmayı tercih etmesinin üzerine büyük bir şok yaşamıştı.

İspanya La Liga'yı şampiyon tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir şampiyonluk yaşayan Real Madrid, Haaland ve Mbappe transferlerinin gerçekleşmemesiyle üzülen taraftarlarını mutlu etmeye hazırlanıyor.

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The Athletic'in haberine göre Real Madrid, Fransa Ligue 1 ekibi Monaco ile Aurelien Tchouameni transferi için 100 milyon eurodan daha fazla bir bedele anlaşmaya vardı. 

The Athletic yazarı David Ornstein'in yanı sıra transfer haberlerinin fenomen gazetecisi Fabrizio Romano da taraflar arasında anlaşmanın sağlandığını ifade etti.

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100 milyon euroyu aşan bedel içerisinde çeşitli bonus maddelerinin bulunduğu belirtildi.

PSG, Liverpool ve Manchester United istiyordu

Mevkisinde dünyanın en iyi oyuncusu olacağı iddia edilen Aurelien Tchouameni ile PSG, Liverpool ve Manchester United da ilgileniyordu. Real Madrid, Mbappe savaşını kaybettiği PSG'ye Tchouameni transferiyle gol atmış oldu.

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Aurelien Tchouameni kimdir?

Kamerun asıllı Fransız orta saha Aurelien Djani Tchouameni, 2000 doğumlu. Futbola Bordeaux altyapısında başlayan Tchouameni, takımının alt yaş gruplarında forma giydikten sonra 2018 yılında A takıma yükseldi. Burada gösterdiği performansla dikkat çeken Tchouameni, 2020'nin başında 18 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Monaco'ya transfer oldu.

Son dakika: Real Madridden 105 milyon euroluk transfer Aurelien Tchouamenide mutlu son...

Mbappe'yi parlatan Anthony Martial'i parlatıp 60 milyon euroya Manchester United'a satan, Kylian Mbappe'yi ise 180 milyon euroya PSG'ye gönderen Monaco'nun yeni prensi olan ve büyük transfer yapmasına kesin gözle bakılan Tchouameni, 100 milyon euro bedelle Real Madrid'e gidiyor.

Savunmanın önünde forma giyen 23 yaşındaki Tchouameni, geride kalan sezonda toplam 50 maça çıktı, 5 gol atıp 3 de asist yaptı.

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Fransa Milli Takımı'na geçen yıl ilk kez giren Tchouameni, şimdiden teknik direktör Deschamps'ın vazgeçilmezleri arasına girdi.

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#Transfer#Real Madrid#Aurelien Tchouameni

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