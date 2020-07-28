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GeriFutbol Son Dakika | Real Madrid'de Mariano Diaz'ın corona virüsü testi pozitif!
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Futbol
Haber Giriş: 28.07.2020 - 14:58,Son Güncelleme:

Son Dakika | Real Madrid'de Mariano Diaz'ın corona virüsü testi pozitif!

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La Liga şampiyonu Real Madrid, Mariano Diaz'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Spor Arena Dış Haberler | UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesinde Manchester City ile karşılaşacak olan La Liga şampiyonu Real Madrid'de corona virüsü krizi yaşanıyor.

Başkent temsilcisi, 26 yaşındaki Mariano Diaz'ın corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İki hafta süreyle bireysel olarak karantinaya alınacak yetenekli futbolcu, Manchester City ile oynanacak kritik müsabakada forma giyemeyecek.

Manchester City - Real Madrid maçı 7 Ağustos akşamı TSİ 22.00'da oynanacak.

 

Son Dakika | Real Madridde Mariano Diazın corona virüsü testi pozitif

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