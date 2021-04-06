Son Dakika: Real Madrid'de korona şoku! Ramos'un ardından Varane...

Spor Arena Dış Haberler - İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Liverpool maçı öncesinde Raphael Varane'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan testlerde oyuncumuz Raphael Varane'ın sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullandı.

Real Madrid'de Raphael Varane'ın yanı sıra geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan bir diğer savunmacı Sergio Ramos da Liverpool karşısında forma giyemeyecek.

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