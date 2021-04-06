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Futbol
Haber Giriş: 06.04.2021 - 14:36 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Real Madrid'de korona şoku! Ramos'un ardından Varane...

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Son Dakika: Real Madrid'de korona şoku! Ramos'un ardından Varane...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Liverpool ile karşılaşacak olan Real Madrid'de Sergio Ramos'un ardından Raphael Varane'ın da koronavirüs testi pozitif çıktı.

Spor Arena Dış Haberler - İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde bu akşam oynanacak Liverpool maçı öncesinde Raphael Varane'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu sabah yapılan testlerde oyuncumuz Raphael Varane'ın sonucu pozitif çıkmıştır." ifadeleri kullandı.

Real Madrid'de Raphael Varane'ın yanı sıra geçtiğimiz günlerde koronavirüse yakalanan bir diğer savunmacı Sergio Ramos da Liverpool karşısında forma giyemeyecek.

 

Son Dakika: Real Madridde korona şoku Ramosun ardından Varane...

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