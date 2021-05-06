Son Dakika: Real Madrid'de Eden Hazard'ın maç sonu görüntüsü geceye damga vurdu! Chelsea finale yükselince...

Spor Arena Detay - UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında Real Madrid'i 2-0 mağlup eden Chelsea, finale yükseldi ve Manchester City'nin rakibi oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda İngiltere temsilcisi Chelsea, 1-1 berabere kaldığı maçın rövanşında İspanyol ekibi Real Madrid'i ağırladı.

Stamford Bridge Stadı'nda iki takımın da dengeli başladığı karşılaşmada eşitlik 28. dakikada bozuldu. Organize gelişen Chelsea atağında Kai Havertz, ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Havertz'in aşırtma vuruşunda üst direkten dönen topu kafayla boş kaleye gönderen Timo Werner, takımını 1-0 öne geçirdi.

CHELSEA DİREĞE TAKILDI

Golün ardından iyi savunma yaparak rakibine net fırsatlar vermeyen mavi-beyazlı ekip, soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti. İkinci yarıya hızlı başlayan Chelsea, 47. dakikada Havertz ile gole yaklaştı. Alman futbolcunun ceza sahasına gelen ortada yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.

Mason Mount, Havertz ve N'Golo Kante ile karşı karşıya yakaladığı pozisyonları değerlendiremeyen İngiliz ekibi, aradığı golü 85. dakikada buldu. Real Madrid savunmasının uzaklaştıramadığı pozisyonda Christian Pulisic'in kale önüne pasını ağlarla buluşturan Mount, farkı 2'ye çıkardı.

FİNAL İSTANBUL'DA OYNANACAK

Kalan dakikalarda Real Madrid'e şans tanımayan Chelsea, mücadeleyi 2-0 kazanarak Manchester City'nin ardından finale yükselen ikinci takım oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu finali, 29 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EDEN HAZARD'IN GÖRÜNTÜSÜ TEPKİ ÇEKTİ

Geceye damga vuran olay, maçın son düdüğünün ardından yaşandı. Real Madrid forması giyen eski Chelsea oyuncusu Eden Hazard, mücadelenin sonunda eski takım arkadaşı Kurt Zouma ile eğlenirken kameralara yansıdı.

Birbirlerini gördükten sonra kahkahalara boğulan üçlünün şakalaşırken yayına verilen görüntüleri, sosyal medyaya bomba gibi düştü. Real Madrid taraftarları, final şansının kaybedildiği bir maçtan sonra Belçikalı futbolcunun bu kadar neşeli olmasına ve bunu gizleme ihtiyacı hissetmemesine tepki gösterdi.

MARCA: BU TARAFTARA HAKARET

Eden Hazard'ın bu görüntüsüne geniş yer ayıran Marca, yıldız oyuncuyu eleştirdi. Real Madrid kulübüne yakınlığıyla bilinen gazete, "Eden Hazard'ın elenme sonrası gülüşü Real Madrid taraftarına bir hakaret." ifadelerini kullandı. Bazı İspanyol taraftarlar ise şu paylaşımları yaptı:



"Eden Hazard'ın Chelsea'da oynadığına ikna oldum"



"Eden Hazard Chelsea'yi biraz daha umursuyormuş gibi yapabilirdi. Önce Gareth Bale sonra o..."



"Eden Hazard'ın Real Madrid'e karşı oynadığının en büyük kanıtı bu. Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yenilince nasıl gülebilirsiniz ki?"

DENİZLİSPORLU FUTBOLCULAR DA ÇOK KONUŞULMUŞTU

Süper Toto Süper Lig'de bitime 3 hafta kala küme düşen ilk takım Denizlispor olmuştu. Gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan yeşil siyahlılar, Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup olurken şehirde büyük bir üzüntü yaşanmıştı.

Karşılaşmanın ardından ise ev sahibi takım futbolcularının görüntüleri Denizlisporlu taraftarlar tarafından tepki çekti. Denizlispor'da 90 dakika bitiminde oyuncuların rakip oyuncular ve hakemle şakalaştıkları görüntüler yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı. Sosyal medyada futbolcuların fotoğraflarını paylaşan taraftarlar sert eleştirilerde bulundu.

MUSTAFA YUMLU'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Çaykur Rizespor'a sahasında 1-0 yenilerek Süper Lig'den düşen Yukatel Denizlispor'da bazı futbolcuların maçın ardından ortaya çıkan görüntüleri, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri haline gelmişti.

Başta Mustafa Yumlu olmak üzere Sakıb Aytaç ve Sagal'ın maçtan sonraki gülümseyen kareleri yeşil-siyahlı taraftarların tepkisini çekmişti.

Konu ile ilgili olarak Mustafa Yumlu sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı ve yapılan eleştirilere tepki göstermişti.

"BİR ANLIK GÖRÜNTÜNÜN KARALAMA KAMPANYASINA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ ÜZÜNTÜMÜ KATMERLEDİ"

"Resmi olarak küme düştüğümüz Rizespor müsabakası sonunda küme düşmüş olmanın verdiği üzüntü ve hayal kırıklığı içerisinde soyunma odasına giderken hüznümü gören, bir dönem Denizlispor'da da birlikte görev yaptığımız rakip takımın yardımcı hocasının seslenmesi üzerine döndüm ve birbirimize sarıldık. Hocam bana teselli verdi. Bu diyaloğa ait bir anlık görüntünün hakkımda karalama kampanyasına dönüştürülmesi üzüntümü katmerledi. Yetiştiğim futbol kültürü bana en başta formanın hakkını vermeyi ve ekmeğe sadakati öğretti. Yaklaşık 15 yıllık profesyonel futbolculuğumda bu düsturdan hiç ayrılmadım. Gücüm ve nefesim elverdiği, futbol topunun peşinden koşmaya devam ettiğim müddetçe de aynı duyguyu taşımaya özen göstereceğim. İki sezondur formasını giydiğim Denizlispor'da aynı duygularla hizmet etmeye, elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hiçbir görevden kaçmadım. Sorumluluk aldım. Sözleşmem süresince nerdeyse bütün maçlarda görev yaptım. Gün geldi sakat sakat oynadım. Hiç şikayet etmedim. Alacağımın büyük bir kısmı ödenmemiş olmasına rağmen bunu dert etmeden işimi yapmaya çalıştım. Küsmedim. Ve kulüpten alacağını en son isteyen futbolcu oldum.

"YAŞAMAYAN BİLEMEZ"



"Hızla kümeye doğru giderken, sorunlarımızla ilgilenecek muhatap-yönetici bulamazken, takım kaptanlarından birisi olarak arkadaşlarımın sorunlarını çözmeye, onları motive etmeye çalıştım. Ne yazık ki, ben ve takım arkadaşlarımın istek ve azminden daha fazlasına ihtiyaç duyan bu mücadelede gayretlerimiz yetersiz kaldı. Sporun içinde kalarak ahlakli bir sekilde mücadele ettik. Puan kaybettik, maç kaybettik ama onurumuza ve ahlakımıza laf söyletmedik. Ve son düdükle hic arzulamadığımız o gerçekle yüzleşmek zorunda kaldık. Yaşamayan bilemez. Zordur bu süreçten geçmek. Çok zordur bu yükü taşımak. O ruh hali, hayal kırıklığı, o çökmüşlük içinde eski bir tanıdığın uzattığı sıcak bir ele dokunurken verilen anlık, tepkiden hareketle bu yaşanmışlıkları görmezden gelmek ve infaza girişmek doğru değil kanaatimce. Ben Mustafa Yumlu. Belki zaman zaman oynadığı oyunla eleştirilen ama bugüne kadar sporcu kimliğine ve ahlakına laf söylenmeyen/söyletmeyen adam. Bugüne kadar neysem bundan sonra da öyle kalmaya özen göstereceğim. Bilmeden, istemeden üzdüğüm-kırdığım en saf duygularla takımını ve bizi destekleyen taraftarımız sevenlerimiz olmuşsa onlardan özür diliyor ve derin hoşgörülerine sığınıyorum. Lütfen beni affetsinler. Formasını terlettiğim Denizlispor'un en kısa sürede tekrar Süper Lig'e dönmesini bütün benliğimle istiyor, umut ediyorum. Saygılarımla..."

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