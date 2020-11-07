Son Güncelleme:
Son Dakika | Real Madrid'de Eden Hazard ve Casemiro koronavirüse yakalandı!
İspanya La Liga devi Real Madrid, yıldız futbolcuları Eden Hazard ve Casemiro'nun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.
Real Madrid'den yapılan açıklamada cuma günü yapılan testler sonucunda Eden Hazard ve Casemiro'nun koronavirüse yakalandıkları ifade edildi. Koronavirüs protokolleri gereğince evlerinde izolasyona alınan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle