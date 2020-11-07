MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriSon Dakika | Real Madrid'de Eden Hazard ve Casemiro koronavirüse yakalandı!
GeriFutbol Son Dakika | Real Madrid'de Eden Hazard ve Casemiro koronavirüse yakalandı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
Haber Giriş: 07.11.2020 - 13:23 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Real Madrid'de Eden Hazard ve Casemiro koronavirüse yakalandı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

İspanya La Liga devi Real Madrid, yıldız futbolcuları Eden Hazard ve Casemiro'nun koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada cuma günü yapılan testler sonucunda Eden Hazard ve Casemiro'nun koronavirüse yakalandıkları ifade edildi. Koronavirüs protokolleri gereğince evlerinde izolasyona alınan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son Dakika | Real Madridde Eden Hazard ve Casemiro koronavirüse yakalandı

"Sanal Oyunlar" sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle