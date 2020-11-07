Son Dakika | Real Madrid'de Eden Hazard ve Casemiro koronavirüse yakalandı!

Real Madrid'den yapılan açıklamada cuma günü yapılan testler sonucunda Eden Hazard ve Casemiro'nun koronavirüse yakalandıkları ifade edildi. Koronavirüs protokolleri gereğince evlerinde izolasyona alınan oyuncuların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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