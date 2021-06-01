Son Dakika: Real Madrid'de Carlo Ancelotti için geri sayıma geçildi!

Spor Arena Dış Haberler - Geçtiğimiz günlerde Zinedine Zidane ile yollarını ayıran Real Madrid, Fransız teknik adamdan boşalan koltuğu Carlo Ancelotti ile doldurmaya karar verdi.

MARCA'da yer alan habere göre; Real Madrid yönetimi, yeni sezonda takımı İtalyan teknik adama emanet etmeye karar verdi. Söz konusu haberde; İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ı çalıştıran Carlo Ancelotti'nin günün ilerleyen saatlerinde Real Madrid'e imza atacağı kaydedildi.

Yeni teknik adamı zaman kaybetmeden takımın başına geçirmek isteyen Real Madrid, Mauricio Pochettino ve Antonio Conte isimleri üzerinde uzlaşma sağlanamamasının ardından Carlo Ancelotti ile el sıkıştı.

KARİYERİNİN EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASI REAL MADRID'DE

61 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Real Madrid'in başında 119 resmi müsabakaya çıkan İtalyan çalıştırıcı, 2.36 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalamıştı. Bu puan ortalaması aynı zamanda Carlo Ancelotti'nin kariyerinin en yüksek puan ortalaması olarak kayıtlara geçti.

Carlo Ancelotti, Real Madrid ile 2013-14 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve Kral Kupası'nı kazandı. Başarılı teknik adam, başkent temsilcisinin 2015 yılında Avrupa Süper Kupası ile Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanmasını sağladı.

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