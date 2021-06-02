Son Dakika: Real Madrid'de Carlo Ancelotti dönemi başlıyor! Kulübe geldi, bugün imzalıyor...

Spor Arena Dış Haberler - Zinedine Zidane döneminin sona ermesinin ardından Carlo Ancelotti ile el sıkışan Real Madrid, anlaşmaya vardığı İtalyan teknik adamı şehre getirdi ve imza töreni için hazırlıklara başladı.

MARCA'nın son dakika olarak servis ettiği habere göre; kulübün tahsis ettiği özel jetle başkent Madrid'e inen Carlo Ancelotti, yetkililer tarafından havalimanından özel araçla alınarak imza töreni hazırlıklarının tamamlanması için kulüp binasına götürüldü.

Deneyimli teknik adamın günün ilerleyen saatlerinde Real Madrid ile 3 yıllık sözleşme imzalaması ve resmi açıklamanın da gün içerisinde yapılması bekleniyor.

İMZA TÖRENİ VALDEBEBAS'DA YAPILACAK

61 yaşındaki çalıştırıcının imza töreni, Santiago Bernabeu'da devam eden çalışmalar sebebiyle Valdebebas tesislerinde düzenlenecek.

KARİYERİNİN EN YÜKSEK PUAN ORTALAMASI REAL MADRID'DE

61 yaşındaki deneyimli teknik adam, 2013/14 ve 2014/15 sezonlarında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Real Madrid'in başında 119 resmi müsabakaya çıkan İtalyan çalıştırıcı, 2.36 gibi yüksek bir puan ortalaması yakalamıştı. Bu puan ortalaması aynı zamanda Carlo Ancelotti'nin kariyerinin en yüksek puan ortalaması olarak kayıtlara geçti.

ŞAMPİYON OLAMADI, ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ KAZANDI

Carlo Ancelotti, Real Madrid ile 2013-14 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'ni ve Kral Kupası'nı kazandı. Başarılı teknik adam, başkent temsilcisinin 2015 yılında Avrupa Süper Kupası ile Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı kazanmasını sağladı.

🚨 @MrAncelotti ya está en Madrid para la presentación de esta tarde



📹 @SQuirante #Golazo pic.twitter.com/H7JIM4DHLK — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) June 2, 2021

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