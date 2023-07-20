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Son Dakika: Real Madrid'de Arda Güler'e özel program!

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#Arda Güler#Real Madrid#Özel Program
Son Dakika: Real Madridde Arda Gülere özel program
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 20, 2023 14:50

Real Madrid, Fenerbahçe'den kadrosuna kattığı Arda Güler'e fiziksel kapasitesini artırması için özel program uygulayacak.

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Real Madrid'in yeni transferi Arda Güler, İspanya'da manşetlerden düşmüyor.

Transfer olduğu günden bu yana Real Madrid antrenmanlarında etkili performans gösteren 18 yaşındaki oyuncu, eflatun beyazlıların Amerika'da katılacağı turnuvada 25 kişilik kadroda kendine yer buldu.

ARDA GÜLER'E ÖZEL PROGRAM

AS Gazetesi'nin haberine göre; yetenekleri, yaratıcılığı ve performansı beğenilen Arda Güler'in fiizksel kapasitesi zayıf bulundu. Real Madrid, Arda Güler için ÖZEL PROGRAM hazırladı. İspanyol devi Arda Güler'in gelişimini olumsuz etkilemeden kas gücünü artırmayı hedefleyen bir program uygulamaya başladı.

Genç yıldızın fiziksel kapasitesi artırılırken yaratıcılığı, hızı ve oyun görüşünün olumsuz etkilenmemesi için de önlemler alındı. Habere göre Real Madrid, Arda Güler'i transfer etmeden önce oyuncu için hazırlanan raporlarda fiziksel yetersizliğe dikkat etmişti.

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İspanyol ekibi daha önce Vinicius JR ve Rodrygo için yaptığı programı şimdi Arda Güler için yapacak.

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#Arda Güler#Real Madrid#Özel Program