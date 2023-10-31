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Son Dakika: Real Madrid'de Arda Güler ilk maçına çıkıyor! Tarih belli oldu...

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Braga
Son Dakika: Real Madridde Arda Güler ilk maçına çıkıyor Tarih belli oldu...
Oluşturulma Tarihi: Ekim 31, 2023 08:56

Real Madrid'e transfer olduğu günden bu yana sakatlıklarla boğuşan Arda Güler'in ilk maçına çıkacağı tarih netleşti.

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Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan genç yıldız Arda Güler'in ilk maçına ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Real Madrid'e transfer oladuktan sonra art arda sakatlıklar yaşayan ve sahalardan uzak kalan Arda Güler'in dönüşü netleşti.

Sezon başı hazırlık kampında dizinden sakatlanan Arda Güler ameliyat olmuş ve yaklaşık 3 ay sahalardan uzak kalmıştı. Daha sonra tedavi sürecinin atlatan ve idmanlara başlayan Arda Güler arka adalesinden sakatlanmış ve yaklaşık 1 ay süren bir tedavi sürecine başlamıştı.

Sakatlığını tamamen atlatan Arda Güler, yaklaşık 10 gündür Real Madrid ile takım idmanlarına çıkıyor. Fiziksel olarak kendisini toparlayan Arda Güler'in sahada olacağı tarih netlik kazandı.

BRAGA MAÇINDA SAHADA!

El Chiringuito TV'den Edu Aguirre'nin haberine göre; Real Madrid teknik heyeti, Arda Güler'in dönüş tarihi olarak 8 Kasım'ı belirledi. O tarihte Real Madrid, Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. haftasında Braga ile Santiago Bernabeu Stadı'nda kozlarını paylaşacak.

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#Arda Güler#Real Madrid#Braga

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