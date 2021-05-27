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GeriFutbol Son Dakika: Real Madrid Zinedine Zidane ile yollarını ayırdı
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Futbol
Haber Giriş: 27.05.2021 - 13:08 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Real Madrid Zinedine Zidane ile yollarını ayırdı

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Son Dakika: Real Madrid Zinedine Zidane ile yollarını ayırdı

Real Madrid, teknik direktör Zinedine Zidane ile yolların ayrıldığını resmen açıkladı.

La Liga devi Real Madrid, Fransız teknik adam Zinedine Zidane ile yollarını ayırdığını açıkladı.

CONTE REAL MADRID'E

Yaşanan bu iki ayrılık sonrası Antonio Conte'nin Real Madrid'in başına geçeceği, Zidane'ın ise Juventus'a gideceği belirtilmişti ancak Juventus'un Allegri ile anlaştığı ifade edildi.

Pirlo ile yolları ayırdığını gün içerisinde duyuracak olan Juventus'un Allegri'yi de resmen açıklaması bekleniyor.

 

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