Son dakika: Real Madrid yeni 'Los Galacticos'u kuruyor! Mbappe derken Lewandowski ve Pogba bombası...

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Gelecek sezon kadro yapılanmasına şimdiden başlayan Real Madrid, uzun süredir futbol kamuoyundan düşmeyen dedikoduları gerçeğe dönüştürmek çalışmalara başladı.

Real Madrid'in transfer listesinin bir numarasında yer alan PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fransız ekibinden neden ayrılmak istediğini açıklamıştı.

Mbappe yaptığı açıklamada, "Kulübe ayrılmak istediğimi bildirdim çünkü kontratımı uzatmak istemiyordum. Kontratımın bitmesine 1 yıl vardı ve bu yaz ayrılsaydım kulüp benden yüksek bir bonservis ücreti kazanıp yerime iyi bir futbolcu transfer edebilecekti" ifadelerini kullanmıştı.

LEWANDOWSKI BAYERN'DE MUTSUZ

Real Madrid'de oynamak istediği bilinen Mbappe'nin transferine dair yaşanan bu gelişmelerin ardından İspanyol ekibiyle ilgili bir başka iddia ortaya atıldı.

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski, Real Madrid'e transfer olmak istiyor. Son günlerde Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland'ın Bayern Münih'e transfer olacağına dair iddialardan Lewandowski'nin rahatsız olduğu ve kulübüyle sözleşmesini uzatmaya yanaşmadığı belirtildi.

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TAKIM ARKADAŞLARIYLA ARASI AÇIK

Haaland iddialarının yanı sıra 33 yaşındaki golcünün takım arkadaşlarının kendisine olan tavırlarından rahatsız olduğu ve takım etkinliklerine katılmayarak tepkisini dile getirdiği öne sürüldü.

2023 yılında bitecek sözleşmesini uzatmaya yanaşmayan Lewandowski'nin Real Madrid'e transfer olmaya hazır olduğu ve Real Madrid'in de Polonyalı futbolcu için Ocak ayında resmi girişimlere başlayacağı belirtildi.

REAL MADRID POGBA'YA TEKLİFİNİ YAPTI

Mbappe ve Lewandowski'nin ardından Real Madrid'de bir diğer transfer gündemi ise Paul Pogba... Uzun yıllardır her transfer döneminde ismi Real Madrid ile anılan Fransız orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Pogba ile sözleşme uzatmak isteyen Manchester United, yıllık 20 milyon euro maaş ve 5 yıllık sözleşme teklif etti. Real Madrid'in ise Pogba'ya yıllık 14 milyon euro maaş önerdiği ve bonservis ödememesi nedeniyle 30 milyon euro da imza parası teklif ettiği kaydedildi.

Menajer Mino Raiola da Fransız futbolcunun Real Madrid'e transfer olmasını çok istediği ve transfer için girişimlere hız kazandırdığı ifade edildi.