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Son Dakika: Real Madrid - PSG maçı sonrası ortalık karıştı! Hakem odasını bastı, bayrağını kırdı... "Seni öldüreceğim"

#PSG#Real Madrid#Nasser Al-Khelaifi
Son Dakika: Real Madrid - PSG maçı sonrası ortalık karıştı Hakem odasını bastı, bayrağını kırdı... Seni öldüreceğim

Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin, Santiago Bernabeu'da 3-1 kaybedilen Real Madrid maçının ardından hakem odası bastığı iddia edildi. İşte İspanyol basının servis ettiği o skandal anların detayları...

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UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Real Madrid'in Paris Saint Germain'i Karim Benzema'nın 17 dakikada yaptığı tarihi hat-trick ile devirerek çeyrek final bileti almasının ardından soyunma odası koridorları karıştı.

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid mağlubiyetinin hayalkırıklığıyla birlikte hakem performansına öfkelenen PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve Sportif Direktör Leonardo, soyunma odalarının olduğu bölümde yer alan hakem odasını bastı.

Nasser Al-Khelaifi'nin Santiago Bernabeu'da misafir takım için kurulan alandan çıkarak agresif davranışlar sergilediği, koridorda bağırdığı, hakem odasına zorla girdiği ve hakem Danny Makkelie ile tartışarak yardımcı hakemlerden birinin bayrağının kırıldığı aktarıldı.

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"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

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Öte yandan, Al-Khelaifi'nin hakem soyunma odasının çevresinde yaptığı davranışları telefonuyla kaydeden bir Real Madrid çalışanına "Seni öldüreceğim" diye bağırdığı iddia edildi.

Konunun gözlemciler tarafından UEFA'ya rapor edildiği kaydedilirken Khelaifi'nin UEFA tarafından ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalarak ceza alacağı belirtiliyor.

AGRESİFLİĞİNİN ALTINA NE YATIYOR

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin agresifliğinin altında yıllardır büyük bir arzuyla hedeflediği UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu bu sene de kazanamayacak olmasının yattığı kaydedildi.

Başkent temsilcisi, Nasser Al-Khelaifi'nin satın almasının ardından 10 sezondur en az çeyrek final oynamasına rağmen kupaya uzanamadı. 2019-20 yılında finalde kaybeden PSG, 2020-21'de ise yarı finalde havlu atmıştı.

PSG'nin Nasser Al-Khelaifi tarafından satın alındığından bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi performansı

12-13: Çeyrek Final
13-14: Çeyrek Final
14-15: Çeyrek Final
15-16: Çeyrek Final
16-17: Son 16
17-18: Son 16
18-19: Son 16
19-20: İkincilik
20-21: Yarı Final
21-22: Son 16

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#PSG#Real Madrid#Nasser Al-Khelaifi

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