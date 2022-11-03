Son Dakika: Real Madrid Merih Demiral'ın peşinde! İşte o dev rakam...

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Atalanta geçen sezon Juventus'tan kiraladığı Merih Demiral'ın bonservisini 20 milyon Euro karşılığında almıştı. Merih Demiral bu sezon Bergamo ekibiyle gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Napoli'nin ardından Serie A'da ikinci sırada bulunan Atalanta'da takımın başarısında en büyük paya sahip isimlerin başında Merih Demiral geliyor.

JUVE 19.5 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Alanyaspor'dan Sassuolo'ya giden ve burada 1 sezon forma giyen Merih Demiral 1.95 milyon Euro karşılığında Juventus'un yolunu tutmuştu. İlk sezon Bonucci, Chiellini, De Ligt ve Rugani ile forma yarışına giren milli stoper forma yarışını kazandıktan sonra Roma maçında yaşadığı sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Merih o sezon Juventus'la şampiyonluğa ulaşmıştı.

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İKİNCİ SEZON 24 MAÇA ÇIKTI

Çapraz bağ ameliyatının ardından uzun süre sahalardan uzak kalan Merih Demiral Juventus'taki ikinci sezonunda 24 maça çıktı. Juventus'la o sezon İtalya Kupası'nı kazanan Merih Demiral yeterli süre alamadığını düşündüğü için bir sonraki sezon takımdan ayrılmaya karar verdi.

ATALANTA 20 MİLYON EURO ÖDEDİ

Gian Piero Gasperini'nin Atalanta'sı 2021-2022 sezonunda 3 milyon Euro karşılığında milli futbolcuyu 20 milyon Euro satınalma opsiyonuyla Juventus'tan kiraladı. Atalanta Serie A ve Avrupa kupalarında başarılı olamadı ancak Merih 42 maça çıkarak 2 gol, 3 asistlik performans ortaya koydu. Gasperini milli yıldızın bu performansı sonrası bonservisinin alınmasını istedi. Merih 20 milyon Euro karşılığında Atalanta'ya bonservisiyle transfer oldu.

REKOR BONSERVİS ÖDENDİ

Merih Demiral 20 milyon Euro'luk transfer sonrası Türk futbol tarihine geçti. Milli yıldız 51 milyon 950 bin Euro ile en çok bonservis ödenen Türk futbolcu oldu. 200 bin Euro'ya Alcanenense'den Sporting'e transfer olan Merih için Alanyaspor 3.5 milyon Euro bonservis öderken 8 milyon Euro karşılığında Sassuolo'ya satmıştı. Juventus ve sonrasında Atalanta sırasıyla 19.5 milyon ve 20 milyon Euro bonservis ödedi.

JUVENTUS'U PİŞMAN ETTİ!

Merih Demiral iki sezondun Atalanta formasıyla gösterdiği performansla Juventus'u pişman etti. İtalya Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde kötü günler geçiren Juventus'da stoper performansları büyük tartışma konusu. Atalanta Merih'i bu performansı sonrası büyük bir bonservis bedeli karşılığında elden çıkarırsa Juventus'un pişmanlığı daha da artacak.

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İKİ DÜNYA DEVİ PEŞİNDE

Fanatik'in haberine göre; Merih Demiral'ın hem Atalanta hem de milli takımdaki performansını dünya devleri yakından takip ediyor. İngiliz devi Manchester United'ın genç oyuncu için devre arasında Atalanta'nın kapısını çalması bekleniyor. Manu dışında Real Madrid de geçen sezondan bu yana yıldız futbolcuyu transfer listesinde bulunduruyor. Madrid ekibininse sezon sonunda Merih Demiral için girişimde bulunması gündemde. Atalanta ise Merih Demiral'ı 50 milyon Euro'dan altında bırakmaya sıcak bakmıyor.

MANU'YA GOL ATMIŞTI!

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Old Trafford'da Manchester United'e gol atan Merih Demiral Fanatik'ten Yakup Çınar'a yaptığı açıklamada "Şampiyonlar Ligi'de bu sezon Old Trafford'ta oynadığımız maçın ilk yarısı benim için rüya gibiydi. Zaten "Düşler sahnesi" diyorlar stada. Böyle bir atmosferde oynamak ve gol atmak büyük sevinç. Ayrıca savunmada bir müdahalem var. Tüm bunları o kalabalığın önünde yapmak benim için gurur verici. Küçüklükten beri hayalini kurduğum statta böyle bir performans ortaya koymak benim hayatım boyunca unutamayacağım bir şey." ifadelerini kullanmıştı.

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