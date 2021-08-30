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Futbol
Haber Giriş: 30.08.2021 - 19:41 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Real Madrid, Kylian Mbappe için gözünü karattı! Yeni teklif 200 milyon Euro

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Fransız golcü Kylian Mbappe'yi kadrosuna katmakta kararlı olan Real Madrid'in, oyuncunun bonservisi için PSG'ye 200 milyon Euro'luk bir teklif yapmaya hazırlandığı belirtildi.

Daha önce Mbappe için bonuslarla birlikte 180 milyon Euro'luk bir teklifte bulunan İspanyol ekibi, bu teklifi revize etmeye hazırlanıyor.

Paris Saint Germain'in kapısını son olarak 170 milyon Euro artı bonuslarla çalan Real Madrid'in teklifi yükselteceği iddia edildi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; toplamda 180 milyon avroluk teklifine olumlu yanıt alamayan İspanyol devi, 22 yaşındaki yıldız için bonusları artırma kararı aldı.

Madrid ekibi, Kylian Mbappe için PSG'nin kapısını 170 milyon Euro artı 30 milyon Euro olmak üzere toplamda 200 milyon Euro'luk bir teklifle çalacak.

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REIMS AĞLARINA 2 GOL

Mbappe, Pazar akşamı Reims'i 2-0 yendikleri maçta PSG adına iki gol atarken sosyal medyada "mükemmel bir gece" paylaşımında bulundu.

BÜYÜK RİSK...

PSG, Mbappe'yi bu transfer döneminde satmazsa dünyanın en değerli oyuncularından birini, gelecek sezon bonservissiz olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya.

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SON ANA KADAR BIRAKMAYACAKLAR

PSG Sportif Direktörü Leonardo, geçen hafta Mbappe'nin ayrılmak istediğini, ancak onu transferin son haftasında satmayacaklarını ve piyasa değerinden daha düşük bir fiyata göndermeyeceklerini söyledi.

ŞİMDİDEN ADINI TARİHE YAZDIRDI

PSG ile 4 kez Ligue 1 şampiyonluğu yaşayan ve Fransa Milli Takımı ile 1 Dünya Kupası kazanan yıldız golcü, şimdiden dünya futbolunun en iyi oyuncuları arasında yer alıyor.

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Son Dakika: Real Madrid, Kylian Mbappe için gözünü karattı Yeni teklif 200 milyon Euro

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