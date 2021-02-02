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Futbol
AA
Haber Giriş: 02.02.2021 - 15:21 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Real Madrid Başkanı Florentino Perez koronavirüse yakalandı!

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Son Dakika: Real Madrid Başkanı Florentino Perez koronavirüse yakalandı!
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İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Real Madrid, kulüp başkanı Florentino Perez'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Perez'in herhangi bir semptom göstermemesine karşın düzenli olarak yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.

73 yaşındaki Perez, 2009 yılından bu yana Madrid temsilcisinde kulüp başkanlığı görevini sürdürüyor.

Son Dakika: Real Madrid Başkanı Florentino Perez koronavirüse yakalandı

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