Son Dakika: Real Madrid Antonio Rüdiger transferinde mutlu sona ulaşıyor!

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İspanya La Liga'yı şampiyon tamamlayarak tarihinde 35. kez zafere ulaşan Real Madrid, transfer dönemine de Antonio Rüdiger'i kadrosuna katarak hızlı bir giriş yapmayı planlıyor.

Avrupa'nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan tarihteki ilk teknik direktör olan Carlo Ancelotti, Manchester City'yle oynadıkları Şampiyonlar Ligi yarı final maçının ardından Rüdiger'le ilgili sorulan soruya yanıt vermiş ve "Toni Rüdiger mi? Toni kim? O hala bir Chelsea oyuncusu. Bu konuda hiçbir şey söyleyemem" ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü gazeteci Fabricio Romano'nun haberine göre Real Madrid, Rüdiger ile her konuda anlaşmaya vardı. Alman savunmacı ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak olan İspanyol ekibi, önümüzdeki günlerde transferi resmi olarak duyuracak. Rüdiger transferinde anahtar rolü Carlo Ancelotti'nin oynadığı ve İtalyan teknik adamın bu transferi ısrarla istediği vurgulandı.

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Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Londra ekibinin içinde bulunduğu durumdan ötürü Rüdiger'i takımda tutmak için büyük kulüplerle savaşamayacaklarını söylemişti.

Rüdiger'in son 1.5 yılda Avrupa'nın en iyi savunmacısı olduğunu dile getiren Tuchel, oyuncuyu tutabilmek için yapabilecekleri bir şey olmadığını söylemişti.