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Futbol
Haber Giriş: 09.07.2020 - 14:08,Son Güncelleme:

Son Dakika | Real Betis'te Manuel Pellegrini dönemi!

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İspanya La Liga ekiplerinden Real Betis, Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Manuel Pellegrini ile anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

İspanya La Liga ekiplerinden Real BetisManuel Pellegrini ile 2023 yılına kadar sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezondan itibaren takımı Şilili teknik adamın çalıştıracağı duyuruldu ve kendisine başarılar dilendi.

Manuel Pellegrini, Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin de gündemine gelmiş ancak yüksek maliyeti sebebiyle vazgeçilmişti.

Son Dakika | Real Betiste Manuel Pellegrini dönemi

 

 

Son Dakika | Real Betiste Manuel Pellegrini dönemi

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