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GeriFutbol Son Dakika: RB Leipzig'de Marcelo Saracchi'nin çapraz bağları koptu!
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Futbol
Haber Giriş: 24.07.2021 - 15:35 | Son Güncelleme:

Son Dakika: RB Leipzig'de Marcelo Saracchi'nin çapraz bağları koptu!

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Son Dakika: RB Leipzig'de Marcelo Saracchi'nin çapraz bağları koptu!

RB Leipzig, Montpellier maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

Spor Arena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'ın eski sol beki Marcelo Saracchi, geri döndüğü RB Leipzig'de çok talihsiz bir sakatlık yaşadı.

RB Leipzig, Montpellier maçında sakatlanan Marcelo Saracchi'nin çapraz bağlarının koptuğunu açıkladı.

Tedavisine başlanan Uruguaylı oyuncunun birkaç ay sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.

Marcelo Saracchi, Galatasaray kariyerinde de üst üste talihsiz sakatlıklar yaşamıştı.

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