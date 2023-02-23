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Son Dakika: RB Leipzig - Manchester City maçında Guardiola'dan 2018'den sonra bir ilk! Inter - Porto maçına Hakan Çalhanoğlu ve Romelu Lukaku damgası...

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#Manchester City#Leipzig#İnter
Son Dakika: RB Leipzig - Manchester City maçında Guardioladan 2018den sonra bir ilk Inter - Porto maçına Hakan Çalhanoğlu ve Romelu Lukaku damgası...
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2023 08:21

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Manchester City'nin RB Leipzig karşısında üstünlüğünü koruyamadığı mücadelede teknik direktör Pep Guardiola, 2018'den sonra bir ilke imza attı. Öte yandan Hakan Çalhanoğlu'nun damga vurduğu Inter - Porto maçında İtalyan ekibine galibiyeti getiren ismin Romelu Lukaku olması "103 kiloluk yük" polemiğini hatırlattı.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Manchester City deplasmanda Leipzig ile 1-1 berabere kalırken; Inter ise sahasında Porto'yu 1-0 mağlup etti.

MANCHESTER CITY ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMADI

Türk asıllı Hollandalı hakem Serdar Gözübüyük'ün yönettiği maçta Alman ekibi Leipzig ile İngiliz temsilcisi Manchester City karşı karşıya geldi.

Manchester City, 27. dakikada Riyad Mahrez'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi takım, 70. dakikada Josko Gvardiol ile beraberliği yakaladı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 1-1 sona erdi.

Rövanş karşılaşması 14 Mart Salı günü İngiltere'de oynanacak.

Son Dakika: RB Leipzig - Manchester City maçında Guardioladan 2018den sonra bir ilk Inter - Porto maçına Hakan Çalhanoğlu ve Romelu Lukaku damgası...

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GUARDIOLA OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ YAPMADI

Manchester City teknik direktörü Pep Guardiola'nın RB Leipzig karşısında oyuncu değişikliği yapmaması dikkat çekti. İngiliz temsilcisi, UEFA Şampiyonlar Ligi'den 2018 yılından bu yana bir müsabakada hiç oyuncu değişikliği yapmayan ilk takım oldu. 2018'de Manchester United, Juventus maçında oyuncu değişikliği yapmamıştı.

MAÇ SONU SAHADA TOPLANTI

Başarılı teknik adam ayrıca mücadelenin son düdüğünün ardından oyuncularını sahada toplayarak mini bir toplantı gerçekleştirdi.

Son Dakika: RB Leipzig - Manchester City maçında Guardioladan 2018den sonra bir ilk Inter - Porto maçına Hakan Çalhanoğlu ve Romelu Lukaku damgası...

LUKAKU GALİBİYETİ GETİRDİ

Gecenin bir diğer maçında ise İtalya Serie A temsilcisi Inter, sahasında Portekiz ekibi Porto'yu ağırladı.

Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı karşılaşmayı ev sahibi ekip Romelu Lukaku'nun 86. dakikada attığı golle 1-0 kazandı. Portolu Otavio, 78. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Rövanş karşılaşması 14 Mart Salı günü Portekiz'de oynanacak.

Son Dakika: RB Leipzig - Manchester City maçında Guardioladan 2018den sonra bir ilk Inter - Porto maçına Hakan Çalhanoğlu ve Romelu Lukaku damgası...

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SAHANIN EN İYİSİ HAKAN ÇALHANOĞLU

Öte yandan Hakan Çalhanoğlu, Inter-Porto maçının en iyi oyuncusu seçildi. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan milli futbolcu, "Maçlara ülkemi düşünerek çıkıyorum. Benim için zor ama hayat devam ediyor. Onların her zaman yanındayım." diyerek depremzedelere mesaj gönderdi.

"103 KİLOLUK YÜK" DEMİŞTİ AMA...

Inter'e Porto karşısında galibiyeti getiren golü Romelu Lukaku'nun atmasının ardından akıllara Moratta'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama geldi. Inter CEO'su Moratta, Belçikalı oyuncunun fazla kilolarına dikkat çekerek "yük" benzetmesi yapmıştı. Moratta, "Lukaku, taşıması gereken 103 kiloluk bir yük olduğu için yedek kulübesinde. Fiziksel olarak fit olmak zorunda." demişti.

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Porto maçına yedek başlayan ve 58. dakikada oyuna dahil olan Romelu Lukaku'nun sahaya adım attıktan sadece 28 dakika sonra takımını öne geçirerek galibiyetin mimarı olması geceye damga vuran bir detay oldu.

Son Dakika: RB Leipzig - Manchester City maçında Guardioladan 2018den sonra bir ilk Inter - Porto maçına Hakan Çalhanoğlu ve Romelu Lukaku damgası...

SON 16 TURU'NDA İNGİLİZLER KABUS GÖRÜYOR

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının Son 16 Turu ilk maçları tamamlanırken İngiliz devleri adeta kabus yaşadı. Tottenham, deplasmanda Milan'a 1-0 kaybederken Chelsea, Borussia Dortmund engelini aşamadı, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Liverpool, 2-0 öne geçtiği maçta hezimete uğratıp Real Madrid'e 5-2 yenildi. Manchester City ise Leipzig'le 1-1 berabere kaldı. İngilizler, ilk maçlarda galibiyet yüzü göremezken rövanş öncesi işlerini de bir hayli zora soktular.

 

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#Manchester City#Leipzig#İnter

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