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GeriFutbol Son Dakika | RB Leipzig cephesinden Alexander Sörloth itirafı! "Hayatımın en zor transferiydi, 30 yıl boyunca..."
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Haber Giriş: 19.10.2020 - 15:57 | Son Güncelleme:

Son Dakika | RB Leipzig cephesinden Alexander Sörloth itirafı! "Hayatımın en zor transferiydi, 30 yıl boyunca..."

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Son Dakika | RB Leipzig cephesinden Alexander Sörloth itirafı! "Hayatımın en zor transferiydi, 30 yıl boyunca..."
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RB Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, Alexander Sörloth transferinin hayatının en zor transferi olduğunu ifade etti. Krösche ayrıca bu transferi 30 yıl boyunca anlatabileceğini söyledi.

Spor Arena Dış Haberler | RB Leipzig Sportif Direktörü Markus Krösche, yaz transfer döneminde 20 milyon avro karşılığında Trabzonspor'dan transfer ettikleri Alexander Sörloth'un imza sürecine dair çarpıcı itiraflarda bulundu.

Norveçli golcünün hayatındaki en zor transfer olduğunun altını çizen Markus Krösche, önümüzdeki 30 yıl boyunca hayatındaki insanlara bu transferin hikayesini anlatabileceğini ifade etti.

Deneyimli yönetici ayrıca, Crystal Palace cephesinin de müdahil olduğu söz konusu transferin en zor bölümünün bordo mavili ekibi, Alexander Sörloth'u satmaya ikna etmek olduğunu söyledi.

İşte Markus Krösche'nin Alexander Sörloth transferine dair açıklamalarından satırbaşları:

"Bir futbolcunun transferinde iki taraf olunca anlaşmak kolay olmuyor. Bu transferde ise 3 taraf vardı. Sörloth, hayatımın en zor transferiyldi. Bir 30 yıl daha bu transfer anlatmaya devam edebilirim. Norveçlinin transferi konusunda en zor bölüm, Trabzonspor'u ikna kısmıydı. En iyi oyuncularını bırakmaya ikna etmek hiç kolay olmadı."

 

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