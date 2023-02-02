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Son Dakika: Raphael Varane 29 yaşında milli takımı bıraktı

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#Raphael Varane#Milli Takım#Futbol
Son Dakika: Raphael Varane 29 yaşında milli takımı bıraktı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 15:27

Raphael Varane, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu, "Aylardır bunun üzerine düşünüyorum ve karar verdim ki milli takımı bırakmak için doğru zaman bu zaman." ifadelerini kullandı.

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Manchester United forması giyen Raphael Varane, Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını duyurdu.

Psikolojik ve fiziksel olarak yıprandığını düşünen 29 yaşındaki oyuncu, milli takım kariyerine nokta koydu.

Kararını kişisel sosyal medya hesabından duyuran Varane, "Aylardır bunun üzerine düşünüyorum ve karar verdim ki milli takımı bırakmak için doğru zaman bu zaman." ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Didier Deschamps başta olmak üzere milli takımın tüm üyelerine teşekkür eden başarılı savunmacı, 2018'de kazandıkları şampiyonluğu asla unutmayacağını söyledi.

Fransa Milli Takımı ile 2018'de Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan Raphael Varane, Maviler'de 93 maçta süre aldı ve 5 kez rakip fileleri sarstı. Raphael Varane'ın formasını terlettiği Fransa Milli Takımı, Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nı şampiyon tamamlamış, Katar'daki 2022 Dünya Kupası'nı ise finalde Arjantin'e kaybetmişti.

Fransa'da son olarak Hugo Lloris ile Steve Mandanda milli takımı bırakmıştı.

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#Raphael Varane#Milli Takım#Futbol

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