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GeriFutbol Son Dakika | Rangers'ta Ianis Hagi, Galatasaray'a saklanıyor!
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Haber Giriş: 28.09.2020 - 13:45 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Rangers'ta Ianis Hagi, Galatasaray'a saklanıyor!

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Son Dakika | Rangers'ta Ianis Hagi, Galatasaray'a saklanıyor!
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Rangers'tan Ianis Hagi itirafı geldi.

Spor Arena Dış Haber | UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakibi olan Rangers, İskoçya Ligi'nde oynadığı son maçta Motherwell'i deplasmanda 5-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi, Motherwell maçına ilk 11'de başlamazken bunun nedeni daha sonradan anlaşıldı.

''GALATASARAY MAÇINA SAKLADIK''

Rangers'ın asistan koçu Gary McAllister, ''Ianis, bu sezon 10 maçın tamamında ilk 11 oynadı. Çok önemli bir Galatasaray maçı bizi bekliyor. O yüzden Ianis'i bu maçta dinlendirdik ve Galatasaray maçına sakladık.'' yorumunda bulundu.

İstanbul'da doğan ve Gheorghe Hagi ile birlikte Galatasaray idmanlarına çıkan Ianis Hagi'nin ismi geçen yıllarda Galatasaray ile transferde ciddi şekilde anılmıştı.

 

Son Dakika | Rangersta Ianis Hagi, Galatasaraya saklanıyor

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