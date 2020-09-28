Son Dakika | Rangers'ta Ianis Hagi, Galatasaray'a saklanıyor!

Spor Arena Dış Haber | UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Galatasaray'ın rakibi olan Rangers, İskoçya Ligi'nde oynadığı son maçta Motherwell'i deplasmanda 5-1 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü.

Galatasaray efsanesi Gheorghe Hagi'nin oğlu olan Ianis Hagi, Motherwell maçına ilk 11'de başlamazken bunun nedeni daha sonradan anlaşıldı.

''GALATASARAY MAÇINA SAKLADIK''

Rangers'ın asistan koçu Gary McAllister, ''Ianis, bu sezon 10 maçın tamamında ilk 11 oynadı. Çok önemli bir Galatasaray maçı bizi bekliyor. O yüzden Ianis'i bu maçta dinlendirdik ve Galatasaray maçına sakladık.'' yorumunda bulundu.

İstanbul'da doğan ve Gheorghe Hagi ile birlikte Galatasaray idmanlarına çıkan Ianis Hagi'nin ismi geçen yıllarda Galatasaray ile transferde ciddi şekilde anılmıştı.

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