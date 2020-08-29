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GeriFutbol Son Dakika | Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 29.08.2020 - 22:38 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu

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Son Dakika | Rangers 114 yıllık rekora ortak oldu
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İskoçya Birinci Futbol Ligi'nin (Premiership) ilk 6 haftasında gol yemeyen Rangers, Celtic'e ait 114 yıllık rekoru egale etti.

Rangers, ligin 6. haftasında konuk olduğu Hamilton'ı 15. dakikada Ianis Hagi ve 20. dakikada James Tavernier'nin attığı gollerle 2-0 yendi.

İlk 6 haftada 16 puanla ligin zirvesinde yer alan Rangers, rakip fileleri 11 kez havalandırdı ve gol yemedi.

Bu performansıyla Rangers, Celtic'in 1906 yılında ele geçirdiği İskoçya'nın en üst düzey liginde ilk 6 hafta gol yememe rekoruna ortak oldu

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