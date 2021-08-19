Son Dakika: Randers - Galatasaray maçında Kerem Aktürkoğlu resitali! Marcao skandalından 72 saat sonra...

Spor Arena Detay - Randers ile UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Randers ile karşılaşan Galatasaray, mücadelenin ilk yarısını Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 önde tamamladı.

Karşılaşmanın 26. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmaya çarparak ağlarla buluştu ve sarı-kırmızılılar öne geçmeyi başardı.

Galatasaray'ın 3 gün önce Giresunspor ile Süper Lig'de deplasmanda oynadığı maçta takım arkadaşı Marcao'nun saldırısına uğrayan milli futbolcu, hocası Fatih Terim'in ve takım arkadaşlarının büyük desteğini almıştı. Danimarka'da takımının ilk golünü atan 23 yaşındaki Kerem, golden sonra ilginç bir davranışta bulundu.

TÜM TAKIM YANINA GELDİ

Topun ağlarla buluşmasının ardından hareket etmeden yerinde duran ve sevinç göstermeyen Kerem Aktürkoğlu, yalnızca gökyüzüne baktı. Takım arkadaşlarının tamamı golden sonra Kerem'in yanına gelerek sarılırken, milli futbolcu hareketsiz bir şekilde kalmaya devam etti.

TARAFTARDAN BÜYÜK DESTEK

Tribünde sarı-kırmızılı takıma destek veren taraftarlar, golün sonrasında Kerem Aktürkoğlu'na büyük destek verdi ve "Bu taraftar seninle gurur duyuyor" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Golün sonrasında Galatasaray taraftarları, sosyal medyada da başarılı futbolcuya büyük destek verdi.

AVRUPA'DA FIRTINA GİBİ ESİYOR

Marcao ile yaşadığı kavga olayına rağmen milli futbolcu, bu sezonki resmi maçlardaki başarılı performansını Randers maçında da sürdürdü.

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. maçına çıkan Kerem Aktürkoğlu, 2 gol atıp 3 de asist yaptı ve Galatasaray'ın hücumdaki en etkili isim oldu.

MARCAO'YA 8 MAÇ CEZA VERİLDİ

GZT Giresunspor - Galatasaray mücadelesinde Kerem Aktürkoğlu’na kafa atan ve ardından yumruk savuran Galatasaray’ın Brezilyalı oyuncusu Marcao, kırmızı kart görerek PFDK'ye sevk edilmişti.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, ilk haftanın ardından aldığı kararları açıkladı ve Brezilyalı futbolcuya 8 maç ceza verdi.

GALATASARAY KADRO DIŞI BIRAKMIŞTI

Yaşanan olay sonrasında Galatasaray, Brezilyalı futbolcuyu tedbiren kadro dışı bıraktığını duyurmuştu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira’nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız. 2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir" ifadelerine yer verildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Marcao, Kerem Aktürkoğlu'nun yanına gelir gelmez milli futbolcuya kafa attı. Müdahale sonrası büyük şaşkınlık yaşayıp takım arkadaşını iten Kerem'e fiziki müdahalesini sürdüren Marcao, bu kez de yumruk attı.

Takım arkadaşları kısa sürede iki oyuncuyu birbirinden ayırırken, çok sinirli olduğu görünen Marcao güçlükle sakinleştirildi ve saha kenarına götürüldü.

Gerginliğin ardından maçın hakemi Erkan Özdamar, VAR uyarısıyla pozisyonu inceledi ve Marcao'ya kırmızı kart göstererek oyun dışında bıraktı.