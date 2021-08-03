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GeriTokyo2020 Son Dakika: Ramil Guliyev 200 metre yarı finalinde 6. oldu
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Tokyo2020
Haber Giriş: 03.08.2021 - 15:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika: Ramil Guliyev 200 metre yarı finalinde 6. oldu

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Son Dakika: Ramil Guliyev 200 metre yarı finalinde 6. oldu

Milli atletimiz Ramil Guliyev, erkekler 200 metre yarı finalinde 20.31’lik derecesiyle kendi serisinde 6. oldu ve finale kalamadı.

Milli atletimiz Ramil Guliyev, 200m yarı finalinde 20.31’lik derecesiyle serisinde 6. oldu ve olimpiyat oyunları mücadelesini noktaladı.

Dünya şampiyonu atletimiz Ramil Guliyev’e ülkemizi olimpiyat oyunlarında temsil ettiği için teşekkür ediyoruz.



 

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