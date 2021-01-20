Son Dakika | Ramazan Civelek Kayserispor'da
Kayserispor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen sağ bek Ramazan Civelek ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kayserispor, Fatih Karagümrük forması giyen sağ bek Ramazan Civelek ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Kulübümüz defans oyuncusu Ramazan Civelek ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Ramazan Civelek’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
🟨🟥 Hoş Geldin Ramazan Civelek— Hes Kablo Kayserispor (@KayserisporFK) January 20, 2021
✍️ Kulübümüz defans oyuncusu Ramazan Civelek ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır.
Anlaşmanın hem Ramazan Civelek’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz.
Hes Kablo Kayserispor Kulübü pic.twitter.com/C5G36k74v3
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