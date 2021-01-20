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Futbol
Haber Giriş: 20.01.2021 - 17:13 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Ramazan Civelek Kayserispor'da

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Son Dakika | Ramazan Civelek Kayserispor'da
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Kayserispor, son olarak Fatih Karagümrük forması giyen sağ bek Ramazan Civelek ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kayserispor, Fatih Karagümrük forması giyen sağ bek Ramazan Civelek ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Kulübümüz defans oyuncusu Ramazan Civelek ile 2,5 yıl süreyle sözleşme imzalamıştır. Anlaşmanın hem Ramazan Civelek’e hem kulübümüze hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.


Son Dakika | Ramazan Civelek Kayserisporda

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