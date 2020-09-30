Son dakika | Ozan Kabak'a rakibine tükürdüğü gerekçesiyle 5 maç ceza

Ozan Kabak bu cezasını maçta çift sarı karttan atılması nedeniyle aldığı 1 maçlık otomatik ceza sonrası çekecek. Ozan, ayrıca 15.000 Euro da para cezası aldı.

OZAN KABAK ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Ozan Kabak maç sonrası açıklamasında "Ludwig Augustinsson'dan içtenlikle özür dilerim. Bilinçli bir hareket değildi, kaza eseri oldu. Kamera açısı yanıltıcı olabiliyor ama ona doğru tükürmeyi hedeflemedim. Böyle sportmenliğe aykırı bir hareketi kariyerim boyunca hiç yapmadım ve bundan sonra da yapmayacağım. Büyük bir şanssızlık oldu. Yine de rakibimden özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı.

Müsabakanın ardından konuşan Ludwig Augustinsson ise "Maç sırasında bu durumu fark etmedim ama hiç hoş değil. Fair-play böyle olmaz. Ozan sonunda kırmızı kart gördü ve maçı da kazandık" şeklinde konuşmuştu.

"KASITLI YAPMADIĞINA EMİNİM"

Ozan Kabak'ın bu eylemi bilinçli yapmadığını savunan Schalke 04'ün eski teknik direktörü David Wagner de "Çok çirkin bir hareket gibi gözüküyor ama Ozan'ın bunu kasıtlı yapmadığından yüzde yüz eminim. Çünkü o, bu karakterde bir insan değil" değerlendirmesinde bulunmuştu.

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