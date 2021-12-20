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Rafael Nadal'dan kötü haber! Covid-19'a yakalandı...

#Rafael Nadal#Koronavirüs#Covid-19
Rafael Nadaldan kötü haber Covid-19a yakalandı...

Son olarak Abu Dabi'de turnuvaya katılan İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Covid-19'a yakalandı.

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Dünyaca ünlü İspanyol tenisçi Rafael Nadal, Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Sosyal medyadan açıklama yapan Nadal, durumunun şu an iyi olduğunu ve durumuyla ilgili herkesi bilgilendireceğini belirtti.

Nadal açıklamasında, "Herkese selam. Abu Dabi'deki turnuvadan sonra İspanya'ya döndüğümde, yapılan Covid-19 testim pozitif çıktı. Hem Kuveyt'te hem de Abu Dabi'de 2 günde bir test olduk ve hepsi negatif sonuçlandı. En son cuma günü test olmuştum ve sonuçları cumartesi günü çıkmıştı. Şu an keyifsiz anlar yaşıyorum ancak düzeleceğimi umuyorum. Şu an evdeyim ve durumumu benimle iletişime geçenlere anlattım. Önümüzdeki turnuvalar hakkında herkesi detaylı bilgilendireceğim. Desteğiniz ve anlayışınız için şimdiden herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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#Rafael Nadal#Koronavirüs#Covid-19

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