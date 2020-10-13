MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Diğer HaberleriSon dakika | Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı verilecek!
GeriDiğer Son dakika | Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı verilecek!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Diğer
AA
Haber Giriş: 13.10.2020 - 15:35 | Son Güncelleme:

Son dakika | Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı verilecek!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika | Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı verilecek!
Abone Olgoogle-news

İspanya'da azınlık sol koalisyon hükümeti, İspanyol tenisçi Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı verilmesi kararı aldı.

Bakanlar Kurulu'nun haftalık olağan toplantısı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Hükümet Sözcüsü ve Maliye Bakanı Maria Jesus Montero, İspanyol sporuna verdiği katkılardan dolayı tenisçi Rafael Nadal'a üstün liyakat nişanı verilmesi kararı aldıklarını açıkladı.

Montero, "Bu sporcunun, bu olağanüstü kişinin gerek kişiliği gerekse şüphe bırakmayan spordaki başarıları bizi gururlandırıyor. Sadece İspanya'da değil aynı zamanda uluslararası alanda da zamanımızın en iyi sporcularından biri. Spor meziyetlerinin yanı sıra gençlere referans olan, daha iyi olmamızı sağlayan değerleri bir araya getiren biri." diye konuştu.

Fransa Açıkta şampiyon Rafael Nadal Djokovici yıktı, Federeri yakaladı
Fransa Açık'ta şampiyon Rafael Nadal! Djokovic'i yıktı, Federer'i yakaladı

Son olarak geçtiğimiz pazar günü Fransa Açık Tenis Turnuvasını kazanan 34 yaşındaki Nadal, bu şampiyonlukla kariyerinin 20. grand slam zaferine ulaşmıştı.

İspanya'da devlet tarafından kişiye özel tanınan en üst düzey onur olan üstün liyakat nişanı geçmişte futbolculardan Andres Iniesta ve Iker Casillas'a, kanocu Davil Cal'a ve kayakçı Blanca Fernandez Ochoa'ya da verilmişti.

 

Son dakika | Rafael Nadala üstün liyakat nişanı verilecek

"Sanal Oyunlar" ilk defa ve sadece Misli.com'da! Hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle