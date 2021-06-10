Son dakika: Rafael Benitez'e dev talip! Fenerbahçe derken...

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen İspanyol teknik adam Rafael Benitez'e Premier Lig'den talip çıktı. Carlo Ancelotti'yi Real Madrid'e gönderen Everton, Rafa Benitez'i gündemine aldı. The Telegraph'ın haberine göre Everton, menajerlik görevi için Benitez ile görüşecek.

İngiliz basınındaki diğer haberlerde Benitez'in Everton teknik direktörlüğü için favori konumda olduğu ifade ediliyor.

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