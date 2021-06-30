Son dakika: Rafael Benitez, Everton ile anlaşmaya vardı! Fenerbahçe'nin son teklifi...

Spor Arena Dış Haber - Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında olduğu iddia edilen İspanyol teknik direktör Rafael Benitez'in Everton ile her konuda anlaşma sağladığı belirtildi. Ünlü gazeteci, Fabrizio Romano'nun haberine göre Benitez, Everton ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. Duyurunun kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

"FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKLİFİ KAFASINI KARIŞTIRDI"

İngiliz basınında çıkan son haberde Everton ile görüşen Benitez'e Fenerbahçe'nin son bir teklif yaptığı iddia edilmişti. The Sun, Fenerbahçe'den gelen yeni teklifin Benitez'in kafasını karıştırdığını ifade etmişti.

EVERTON TARAFTARI TEHDİT EDİYOR

61 yaşındaki deneyimli teknik adamın kafasının karışmasının bir diğer sebebi olarak ise Everton taraftarının protestoları gösteriliyor. Everton taraftarı, kariyerinde Liverpool olan bir teknik adamı takımın başında istemiyor.

Everton cephesinde Rafael Benitez'i takımın başında görmek istemeyen bazı fanatikler, işi tehdit boyutuna kadar götürdü. Öyle ki; bazı taraftarlar İspanyol teknik adamın Wirral’da bulunan evinin önüne, "Nerede yaşadığını biliyoruz. Sözleşmeyi imzalama!" yazılı bir pankart astı.