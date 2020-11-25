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GeriFutbol Son Dakika | Radamel Falcao'nun son durumu ne? Galatasaray açıkladı
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Haber Giriş: 25.11.2020 - 14:05 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Radamel Falcao'nun son durumu ne? Galatasaray açıkladı

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Son Dakika | Radamel Falcao'nun son durumu ne? Galatasaray açıkladı
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Galatasaray, Süper Lig'in 11. haftasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam etti. Sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig’in 10. haftasında Rizespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenmanın ilk bölümünde genel kuvvet çalışması yapıldı. Antrenmanın ana bölümünde ise yenilenme programı dâhilinde gruplar hâlinde ayak tenisi oynandı. Antrenman, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Emre Taşdemir ve Peter Etebo, takımdan ayrı salonda kuvvet çalışması yaptı.

Radamel Falcao’nun tedavisine devam edildi.

Galatasaray Futbol Takımı, Rizespor maçının hazırlıklarını yarın saat 11.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek. 

Son Dakika | Radamel Falcaonun son durumu ne Galatasaray açıkladı

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