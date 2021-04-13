Son Dakika: Rachid Ghezzal'dan Marafona açıklaması! "Pek emin olamadı..."

Spor Arena Dış Haberler - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal, beIN SPORTS Fransa'ya verdiği röportajda Aytemiz Alanyaspor'a attığı golü anlattı ve siyah beyazlı takımdaki geleceğine dair konuştu.

Kariyerini Beşiktaş'ta sürdürmenin kendisini mutlu edeceğini ifade eden Cezayirli futbolcu, "Şimdiye dek kulüple geleceğim hakkında herhangi bir şey konuşulmadı. Bonservisim hala Leicester City'de, Beşiktaş beni bedelsiz kiraladı. Leicester City ile bir yıl daha sözleşmem var. Neler olacak göreceğiz ancak Beşiktaş'ta devam etmek beni mutlu eder. Şimdi yalnızca sezon sonuna ve şampiyonluğa odaklandım. Geleceğe sonra bakarız." dedi.

"LYON'A DÖNMEK İSTERİM"

Beşiktaş'ta ayrılması ve Fransa'ya dönmesi durumunda hangi takımda forma giymeyi arzu ettiği sorulan yetenekli oyuncu, "Eğer bir gün Fransa'ya dönersem bu takım Lyon olur. Orada yetiştim ve oradaki maceram galip bir şekilde sona ermişti. Bu durumla ilgili pişmanlık hissediyorum. Ancak şu an Beşiktaş'ta her şey çok güzel gidiyor, burada olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

"KALECİ PEK EMİN OLAMADI"

Aytemiz Alanyaspor maçında attığı golde rakip takım kalecisi Jose Marafona'nın eleştirilmesine de ayrı bir parantez açan Rachid Ghezzal, "Alanyaspor'a attığım gol çok güzeldi. Kaleci pek emin olamadı. İnsanlar kalecilerle anlaştığımı düşünecek ancak böyle bir şey tabii ki yok" şeklinde konuştu.

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