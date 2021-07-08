Son Dakika: Rachid Ghezzal transferinde sıcak gelişme! Galatasaray derken Beşiktaş...

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren ve elde edilen şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Rachid Ghezzal'ın siyah beyazlı takımdaki geleceğine dair sıcak gelişmeler yaşanıyor.

İsminin Galatasaray ile anılmasının ardından sarı kırmızılı ekibe transfer olacağı yönündeki iddiaları yalanlayan yetenekli oyuncunun menajeri, bugün bir kez daha Beşiktaş kulübü yetkilileriyle bir araya geldi.

Vole'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Beşiktaş yönetimi, Rachid Ghezzal’ın menajeriyle bu sabah 11.30’da Vodafone Park’ta görüşme gerçekleştirdi. Taraflar arasında yapılan ilk görüşme olumsuz sonuçlandı.

Rachid Ghezzal’in menajeri ile Beşiktaş cephesi arasında bu akşam ikinci görüşme yapılacak.