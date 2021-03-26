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Futbol
Haber Giriş: 26.03.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Son dakika: Rachid Ghezzal sakatlandı! Durumuyla ilgili açıklama...

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Son dakika: Rachid Ghezzal sakatlandı! Durumuyla ilgili açıklama...

Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Cezayir'in Zambiya ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Ghezzal'ın durumuyla ilgili açıklama geldi.

Rachid Ghezzal'ın Türkiye temsilcisi olan Hakan Korkmaz, yıldız futbolcuyla ilgili yaptığı paylaşımda; "Rachid Ghezzal’ın tedavisine bugün başlandı. Çok şükür önemli bir şeyi yok hafif ağrıları var tedbir amaçlı diğer milli maçta oynamayacak. Çarşamba günü İstanbul’da. Herkese çok selamı var." ifadelerini kullandı.

GOL ATIP ASİST YAPMIŞTI

Cezayir'in Zambiya ile 3-3 berabere kaldığı maçta Ghezzal takımının ilk golünü atıp ikinci golde Slimani'ye asist yapmıştı. İlk yarının sonlarında sakatlanan yıldız futbolcu ikinci yarıya çıkmamıştı.

Son dakika: Rachid Ghezzal sakatlandı Durumuyla ilgili açıklama...

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