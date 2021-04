Son Dakika: Rachid Ghezzal açıkladı! 'Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim'

Beşiktaş'ın sezon başında Leicester City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve performansıyla takımına önemli katlılar sağlayan Rachid Ghezzal, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

İşte Rachid Ghezzal'ın sözleri;

Beşiktaş hakkında bana fikir verecek çok insan yoktu. Beşiktaş hakkında bilgim vardı, her zaman şampiyonluğa oynadığını ve Avrupa'da olduğunu biliyordum. Türkiye hakkında konuştuğum tek kişi Slimani'ydi. Onun buradaki tecrübesi iyi geçmemişti.

HEPSİ BİR ARAYA GELDİ

Ben de kendimi tekrar ispatlamak için fırsat arıyordum. Sürekli oynayabilmek önemliydi. Bunu da şampiyonluğa oynayan bir takım içinde yapabilmek önemliydi. Hepsi bir araya geldi.

SERGEN YALÇIN'IN ROLÜ VAR

Kendimi saha içinde rahat hissediyorum ve rahat ifade edebiliyorum. Bunda Sergen Yalçın'ın çok önemli bir rolü var. Gelir gelmez bana güvenini hissettirdi. Kendisi uzun yıllar 10 numarada oynamış biri ve beni asla kısıtlamadı

KALMA KONUSUNDA POZİTİFİM

Beşiktaş'ta mutlu olduğum sahada da anlaşılıyor. Buraya seviyemi yükseltmeye gelmiştim. Beşiktaş'ta devam etme konusunda olumlu bir noktadayım. Ailem ve ben mutluyuz. Herkesle iyi ilişkiler geçirdim ve devam etme fikri iyi bir fikir. Koşullar oluşur ve kulüpler anlaşırsa Beşiktaş'ta kalma konusunda pozitifim. İnşallah kalırım

HER ŞEY BİZE BAĞLI

Bizim 8 maçımız var ve hepsi zor maçlar. Henüz hiçbir şey kazanmış değiliz, her şey bizim elimizde. Her şey bize bağlı. Bütün maçlara %200'le çıkıp her maçı kazanmaya çalışacağız."

SOL AYAĞI EFSANE

Sergen Yalçın'ın sol ayağının efsane olduğunu biliyorum, antrenmanlara katılmıyor çünkü onu kaldıracak bir fizik gücü yok

