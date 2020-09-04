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Futbol
Haber Giriş: 04.09.2020 - 11:24 | Son Güncelleme:

Son Dakika | Quaresma'dan sürpriz karar! Altay derken...

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Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'nın yolunu tutan ve 1 yıl orada forma giydikten sonra Türkiye'ye veda eden 36 yaşındaki Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Portekiz takımlarından Vitoria Guimaraes ile görüştü.

Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile görüşme halinde...

Portekiz'den TVI24 kanalının haberine göre; Vitoria Guimaraes ile Quaresma arasındaki görüşmeler ileri safhada. Son olarak çarşamba akşamı görüşen iki taraf arasında çok ufak pürüzler kaldı.

TFF 1. Lig ekibi Altay'dan da teklif alan 36 yaşındaki oyuncunun ülkesine dönme fikrine sıcak baktığı ancak henüz kesin kararını vermediği vurgulandı.

Türkiye'de Beşiktaş ve Kasımpaşa formaları giyen Portekiz milli hücum oyuncusu Quaresma, Süper Lig 'de çıktığı 174 maçta 25 gol atıp 52 asist yaptı. (Fanatik)

 

Son Dakika | Quaresmadan sürpriz karar Altay derken...

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