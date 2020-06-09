Son Dakika | Quaresma'dan Beşiktaş hamlesi! Transferi için...
Beşiktaş'ta son dakika transfer haberi... Beşiktaş’ta yönetimin değişmesinin ardından geri dönüş için umutları artan Ricardo Quaresma, siyah beyazlılara yeniden haber gönderdi.
Ricardo Quaresma'nın Beşiktaş'a transferi için haber gönderdiği iddia edildi. İşte detaylar...
Beşiktaş, Ricardo Quaresma’yla ilk olarak 2010 yılında tanışmıştı. Beşiktaş formasını 2010-13 sezonları arasında giydikten sonra olaylı bir şekilde gönderilen Q7, Al Ahli’ye transfer olmuştu. Birleşik Arap Emirlikleri kulübünün ardından Porto’da 2 dönem geçiren yıldız kanat oyuncusunun Kara Kartal’la yolu 2015’te yine kesişmiş ancak bu sezonun başında yine olaylı bir şekilde gönderilmişti.
Fanatik'in haberine göre; Fikret Orman döneminde yönetimle yaşadığı sorunlar sebebiyle Kasımpaşa’ya transfer olan Portekizli futbolcu, sezon sonunda bitecek olan kontratı ve Beşiktaş’ta göreve Ahmet Nur Çebi ile ekibinin gelmesi sonrasında harekete geçti.
Sadece 1 sezon...
36 yaşındaki futbolcu, çok sevdiği Siyah-Beyazlı formasına geri dönmek için menaceri aracılığıyla kulübe haber gönderdi. Tecrübeli oyuncunun, Beşiktaş’ta 1 sezon görev yapıp ardından futbola veda etme planının olduğu bildirildi.
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