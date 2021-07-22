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Futbol
Haber Giriş: 22.07.2021 - 08:07 | Son Güncelleme:

Son Dakika: PSV-Galatasaray maçı sonrası ülke puanı tehlikesi!

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Son Dakika: PSV-Galatasaray maçı sonrası ülke puanı tehlikesi!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi... Galatasaray'ın PSV karşısında aldığı 5-1'lik yenilgi, UEFA sıralamasında da yerimizi tehlikeye soktu. 21.200 puanla 17. sırada yer aldığımız ülke puanı sıralamasında bu akşam 18. sıraya düşebiliriz.

Galatasaray'ın PSV yenilgisi UEFA sıralamasında da yerimizi tehlikeye soktu. 21.200 puanla 17. sırada yer aldığımız ülke puanı sıralamasında bu akşam 18.'liğe düşebiliriz.

Sabah'ın haberine göre; Bugün Sivasspor da kaybederse sıralamada 21.200 puanla hemen arkamızda yer alan Çekya'nın ekipleri Viktoria Plzen ve Slovacko'nun çıkacakları maçlarda toplamda sadece bir puan almaları bile listede 18. sıraya inmemize neden olacak.

Viktoria Plzen evinde Dinamo Brest, Slovacko ise deplasmanda Lokomotiv Plovdiv ile mücadele edecek.

Son Dakika: PSV - Galatasaray maçı sonrası Burak Yılmazdan Musleraya destek
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