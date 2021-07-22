Son Dakika: PSV - Galatasaray maçı sonrası Burak Yılmaz'dan Muslera'ya destek!

Fransa Ligue 1 takımlarından Lille forması giyen Burak Yılmaz, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Galatasaray'ın PSV'ye deplasmanda 5-1 mağlup olduğu maçın ardından eski takım arkadaşı Fernando Muslera'ya destek oldu.

35 yaşındaki Uruguaylı eldiven, PSV karşısında yaptığı iki büyük hatayla gecenin en çok eleştirilen ismi olmuştu. Karşılaşma sonrası kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Burak Yılmaz, eski takım arkadaşına moral verdi.

Deneyimli golcü, Fernando Muslera'ya sarıldığı eski bir fotoğrafını paylaşarak kalp emojileri ekledi. Tecrübeli forvetin maçtan sonra yaptığı bu paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu.

NE OLMUŞTU?

Müsabakanın ikinci dakikasında savunma oyuncusu Marcao, Eran Zahavi'nin baskısında topu kaleci Muslera'ya döndü. Topu kontrol etmekte güçlük çeken Uruguaylı file bekçisi, İsrailli golcünün presinde topu kaptırınca Zahavi'ye sadece meşin yuvarlağı filelere göndermek kaldı.

Maçta kötü bir performans sergileyen 35 yaşındaki file bekçisi, müsabakanın 88. dakikasında Mario Götze'nin attığı golde yine büyük bir hataya imza attı. Sol kanattan açılan ortaya Alman futbolcu etkisiz bir kafa vuruşu yaparken topu tokatlamaya çalışan Muslera, başaramayınca skor 5-1'e geldi.