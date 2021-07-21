Son Dakika: PSV 5-1 Galatasaray / MaÃ§ sonucu

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Philips StadÄ±'nda oynanan maÃ§a hÄ±zlÄ± baÅŸlayan PSV, Muslera'nÄ±n hatasÄ±nda Eran Zahavi'nin 2. dakikada attÄ±ÄŸÄ± golle 1-0 Ã¶ne geÃ§ti.

MÃ¼sabakanÄ±n 35. dakikasÄ±nda orta saha Emre KÄ±lÄ±nÃ§'Ä±n kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± topta hÄ±zlÄ± Ã§Ä±kan Hollanda ekibi, yine Eran Zahavi'nin kaydettiÄŸi golle skoru 2-0 yaptÄ±.

Bu golden 7 dakika sonra Galatasaray'da Emre KÄ±lÄ±nÃ§, sol kanattan gelen ortaya iyi bir kafa vuruÅŸu yaptÄ± ve farkÄ± 1'e indirdi: 2-1.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk devresinde baÅŸka gol sesi Ã§Ä±kmadÄ± ve ekipler soyunma odasÄ±na PSV'nin 2-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ ile girdi.

MaÃ§Ä±n ikinci yarÄ±sÄ±na yine etkili baÅŸlayan taraf PSV olurken 52. dakika Mario GÃ¶tze'nin attÄ±ÄŸÄ± golle skor 3-1'e geldi.

Sahneye bir kez daha Ã§Ä±kan Eran Zahavi, 84. dakikada kaydettiÄŸi golle hat-trick yaparak skoru 4-1'e getirdi.

KarÅŸÄ±laÅŸmada son sÃ¶zÃ¼ Mario GÃ¶tze sÃ¶yledi ve 88'de skoru 5-1 yaparak takÄ±mÄ±na galibiyeti getirdi.Â

RÃ¶vanÅŸ karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±, 28 Temmuz Ã‡arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ BaÅŸakÅŸehir Fatih Terim StadÄ±'nda oynanacak.

MAÃ‡TA Ã–NEMLÄ° ANLAR:

2. dakikada PSV Ã¶ne geÃ§ti. Marcao'nun geri pasÄ±nda altÄ±pas iÃ§inde son Ã§izgiye yakÄ±n bir noktada kaleci Muslera topu kontrol etmek istedi. UruguaylÄ± file bekÃ§isinin ayaÄŸÄ±ndan aÃ§tÄ±ÄŸÄ± meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± Eran Zahavi kontrol etti. Zahavi'nin yakÄ±n mesafeden Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ± ÅŸutta top filelerle buluÅŸtu: 1-0.

35. dakikada ev sahibi takÄ±m farkÄ± 2'ye Ã§Ä±kardÄ±. Orta sahada Emre KÄ±lÄ±nÃ§'Ä±n kaptÄ±rdÄ±ÄŸÄ± topun ardÄ±ndan hÄ±zlÄ± geliÅŸen PSV ataÄŸÄ±nda saÄŸ Ã§aprazdan ceza sahasÄ±na sokulan Madueke, pasÄ±nÄ± altÄ±pasÄ±n iÃ§indeki Zahavi'ye gÃ¶nderdi. Bu oyuncunun bekletmeden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta meÅŸin yuvarlak aÄŸlara gitti: 2-0.

42. dakikada Galatasaray golÃ¼ buldu. Ã–mer Bayram'Ä±n soldan ortasÄ±nda Emre KÄ±lÄ±nÃ§'Ä±n altÄ±pasÄ±n Ã¶nÃ¼nden yaptÄ±ÄŸÄ± kafa vuruÅŸunda top filelerle buluÅŸtu:

2-1.

KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n ilk yarÄ±sÄ±, Hollanda ekibi PSV'nin 2-1 Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼yle tamamlandÄ±.

51. dakikada PSV farkÄ± yeniden 2'ye Ã§Ä±kardÄ±. Van Ginkel'in pasÄ±nda topla buluÅŸan Zahavi, ÅŸÄ±k bir ÅŸekilde meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± Mario GÃ¶tze ile buluÅŸturdu. GÃ¶tze'nin ceza sahasÄ± iÃ§inden yaptÄ±ÄŸÄ± vuruÅŸta top aÄŸlara gitti: 3-1.

84. dakikada PSV 4. golÃ¼ buldu. Kerem AktÃ¼rkoÄŸlu'nun kafayla uzaklaÅŸtÄ±rmak istediÄŸi top ceza sahasÄ±na yÃ¶neldi. Marcao'nun da mÃ¼dahale edemediÄŸi meÅŸin yuvarlaÄŸÄ± Ã¶nÃ¼ne alan Zahavi, kaleci Muslera'yÄ± Ã§alÄ±mladÄ±ktan sonra topu filelerle buluÅŸturdu: 4-1.

88. dakikada ev sahibi takÄ±m farkÄ± 4'e Ã§Ä±kardÄ±. Max'Ä±n ceza sahasÄ± dÄ±ÅŸÄ± sol Ã§aprazÄ±ndan ortasÄ±nda GÃ¶tze'nin yaptÄ±ÄŸÄ± kafa vuruÅŸunda kaleci Muslera'nÄ±n tokatlayarak uzaklaÅŸtÄ±rmak istediÄŸi meÅŸin yuvarlak aÄŸlara gitti: 5-1.

PSV, karÅŸÄ±laÅŸmadan 5-1 galip ayrÄ±ldÄ±.

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