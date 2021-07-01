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Futbol
Haber Giriş: 01.07.2021 - 11:04 | Son Güncelleme:

Son Dakika: PSG'den Mbappe depremi! Şoke eden karar...

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Son Dakika: PSG'den Mbappe depremi! Şoke eden karar...

Fransa 1. Lig ekiplerinden PSG'nin yıldız futbolcusu Kylian Mbappe, kulübü şoke eden bir karar aldı.

PSG'de Mbappe depremi... 2022'de sözleşmesi bitecek olan Kylian Mbappe, sözleşmesini uzatmama kararı aldı.

L'Equipe'in haberine göre; Genç yıldız, gelecek sezon PSG'de oynamaya devam edecek.

22 yaşındaki futbolcu, EURO 2020 öncesi France Football'a yaptığı açıklamada da "Burası benim için en iyi adres mi? Henüz buna bir cevabım yok" ifadelerini kullanmıştı.

EN BÜYÜK TALİBİ REAL MADRİD

Kylian Mbappe'nin en ciddi talibi ise Real Madrid. Fransız yıldız ile Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası imza atmak isteyen eflatun-beyazlıların bu transferdeki en büyük rakibi olarak, Barcelona ile Manchester City öne çıkıyor.

2014'te Real Madrid'i ziyaret eden Kylian Mbappe, Zinedine Zidane ve Cristiano Ronaldo'yla tanışmış ancak İspanyol devinden gelen teklifi geri çevirmişti.

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