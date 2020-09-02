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Son Dakika | PSG'de üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
Paris Saint-Germain, üç futbolcusunun koronavirüs testinin pozistif çıktığını açıkladı
Fransa Ligi'nin son şampiyon ve Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Paris Saint-Germain'de koronavirüs şoku yaşanıyor.
PSG, üç futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Fransız ekibi, test sonucu pozitif çıkan futbolcuların isimlerini ise vermedi.
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