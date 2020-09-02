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GeriFutbol Son Dakika | PSG'de üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Futbol
Haber Giriş: 02.09.2020 - 15:59 | Son Güncelleme:

Son Dakika | PSG'de üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!

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Son Dakika | PSG'de üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı!
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Paris Saint-Germain, üç futbolcusunun koronavirüs testinin pozistif çıktığını açıkladı

Fransa Ligi'nin son şampiyon ve Şampiyonlar Ligi'nin son finalisti Paris Saint-Germain'de koronavirüs şoku yaşanıyor.

PSG, üç futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Fransız ekibi, test sonucu pozitif çıkan futbolcuların isimlerini ise vermedi.

Son Dakika | PSGde üç futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı

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