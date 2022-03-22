Son Dakika: PSG'de soyunma odası karıştı! Oyuncular ikiye bölündü... Messi, Neymar, Mbappe, Pochettino ve 20 milyon Euro tazminat ihtimali...

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e sansasyonel bir şekilde elenen Paris Saint Germain'de Kylian Mbappe haricindeki tüm oyunculara yönelik taraftar tepkisinin devam etmesi başkent temsilcisindeki krizi derinleştirdi.

RMC Sport'ta yer alan haberde; Paris Saint Germain'in soyunma odasında işlerin yolunda gitmediği ve futbolcuların iki gruba ayrıldığı öne sürüldü. İddiaya göre oyuncular gruplaşmaya başladı ve aralarındaki iletişim her geçen gün zayıflıyor.

SAHA İÇİNE YANSIMAYA BAŞLADI

Özellikle ligde Monaco karşısında alınan 3-0'lık mağlubiyetin ardından Güney Amerikalılar ve Fransızca konuşanlar olmak üzere futbolcuların kutuplaştığı kaydedildi. Bu gruplaşmanın saha içerisine de yansıdığını altı çizilirken, "Neymar faule maruz kaldığında hakeme itiraza giden 5 oyuncu oluyor ama Hakimi'ye faul yapıldığında aynı şey olmuyor." denildi.

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NELER YAŞANDI?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Real Madrid'e deplasmanda 3-1 yenilerek turnuvaya erken veda eden PSG'de taraftarlar kazan kaldırmıştı.

Fransa Ligue 1'de kendi sahasında Bordeaux'yu konuk eden Paris Saint-Germain'de Lionel Messi ve Neymar, Şampiyonlar Ligi'nden elenmelerinin ardından tepkiye maruz kalmıştı.

ISLIKLAR VE KÜFÜRLER

Fransa Ligue 1'in 28. haftasında Bordeaux'yu konuk eden PSG'de taraftarlar, Lionel Messi ve Neymar'ı ıslıklamıştı. Taraftarlar, yıldız futbolcuların top ayağına her geldiğinde ıslık ve küfürlü tezahüratlarla tepkilerini göstermişti.

PSG taraftarı ayrıca yönetimi istifaya davet ederken, bir tek Kylian Mbappe'yi alkışlamıştı.

MESSI'NİN EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Lionel Messi'nin Bordeaux maçında ıslıklanması sonrası eşi Antonella, tribünlerde gözyaşlarını tutamamıştı.

MESSI, MONACO MAÇINDA NEDEN OYNAMADI?

Monaco karşılaşmasından bir gün önce gerçekleştirilen idmana sakatlığı gerekçesiyle katılmayan Lionel Messi, maç kadrosuna alınmamış ve 3-0'lık mağlubiyette süre almamıştı.

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Arjantinli futbolcunun sakatlığının bahane olduğu ve taraftarın tepkisi sebebiyle maça çıkmak istemediği öne sürülmüştü. Bu iddiaların gölgesinde yıldız oyuncunun Barcelona'ya geri dönmeyi arzuladığı kaydedilmiş ancak İspanyol basını bu söylentiyi yalanlamıştı.

BARCELONA'YA DÖNECEK Mİ?

Marca'da yer alan haberde, Arjantin ve İspanya basınında çıkan haberlerin aksine Lionel Messi'nin Barcelona'ya dönmeyi planlamadığı ve Kylian Mbappe'nin olası ayrılığının ardından takımın lideri olacağı belirtilmişti.

Haberde, Mauricio Pochettino'nun takımdan ayrılmasının beklendiğine dikkat çekilirken yeni antrenörle birlikte Messi'nin takımın merkezinde olacağı ve bu sezonun aksine, oyun planının Mbappe'ye göre değil, Messi'ye göre olacağı ifade edilmişti.

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REAL MADRID MAÇI SONRASI BABASI BARCELONA YÖNETİMİYLE GÖRÜŞTÜ MÜ?

İspanyol basınında yer alan bir diğer iddiaya göre; dünyaca ünlü yıldızın babası Jorge Messi, oğlunun dönüşü için Barcelona yönetimi ile temasa geçti. Son Bordeaux maçında kendi taraftarı tarafından ıslıklanan Lionel Messi’nin de ayrılık için hazırlıklara başladığı kaydedildi.

XAVI'DEN MESSI'YE YEŞİL IŞIK

İspanyol devinin teknik direktörü Xavi Hernandez, Lionel Messi için açıklamalarda bulundu. Xavi, Lionel Messi'nin geri dönüşü için yeşil ışık yaktı.

Basın toplantısında konuşan Xavi, "Messi tarihin en iyi oyuncusu ve ona Barcelona'nın kapıları her zaman açık. Bu takıma ne zaman istiyorsa dönebilir. Büyük bir övgüyü hakediyor ve bu takıma kattıkları paha biçilemez. Bu konuyla ilgili daha fazla konuşamam çünkü şu anda Paris Saint Germain'in oyuncusu." dedi.

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NEYMAR'A PREMIER LİG'DEN TEKLİF

Sezonun başında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman önderliğindeki Suudi Arabistan Yatırım Fonu'nun liderlik ettiği konsorsiyum tarafından satın alınan Newcastle United'ın Neymar'ı kadrosuna katarak Premier Lig'de iddialı konuma gelmek ve dünyadaki bilinirliğini arttırmak amacında olduğu vurgulandı.

MANCHESTER CITY VE BARCELONA DA TALİP

Haberde Neymar için eski kulübü Barcelona'nın oldukça istekli olduğu da kaydedildi. Neymar, 2 yıl önce de Barcelona'ya gitmek istemiş ancak iki kulüp transfer şartlarında anlaşma sağlayamamıştı.

Öte yandan Manchester City menajeri Pep Guardiola'nın da Erling Haaland transferini gerçekleştirememeleri halinde Neymar'ı kadrosunda görmek isteyeceği ifade edildi.

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TAKIMDAN AYRILMASI GÜNDEMDE OLAN MBAPPE'DEN TAKIM ARKADAŞLARINA ELEŞTİRİ

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elendikten sonra sarsılan ve Ligue 1'de oynadığı Monaco karşılaşmasını 3-0 kaybeden PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe takım arkadaşlarını üstü kapalı bir şekilde eleştirdi.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Mbappe, takımdaki herkesin birbirine saygı göstermesi gerektiğini söyledi. Monaco maçının son düdüğünün ardından Amazon Prime Video'ya konuşan Mbappe, takım arkadaşlarının daha profesyonel olması gerektiğini belirtti.

"Monaco Avrupa'ya gitmek için oynayan harika bir takım. Maç boyunca çok kararlıydılar ve oyun planlarını sahaya yansıttılar. Umarım Avrupa'ya gitmeyi başarırlar. Bizim için ise hedef 10. lig şampiyonluğu ve gerisinin bir önemi yok. 8-0 ya da 9-0 bile kazansak insanlar Şampiyonlar Ligi'nde elenmemizi düşünmeye devam edecek. Her şeye rağmen profesyonel kalmalı ve birbirimize saygı göstermeliyiz. Taraftarlarımız ve ailelerimiz için yapmamız gereken bu. Yaptığımız işe biraz olsun saygı duyuyorsak, kendimize saygı göstermemiz gerekiyor."

POCHETTINO YERİNE SIMEONE İDDİASI

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda 1-0 kazandığı maçın rövanşında Real Madrid'e deplasmanda 3-1 mağlup olarak elenen Paris Saint Germain'de sular durulmuyor.

Alınan yenilginin ardından Fransız basınında çıkan haberlerde takımın teknik direktörü Mauricio Pochettino başta olmak üzere birçok ismin takımdan ayrılacağı belirtildi.

LİSTEDE 8 ANTRENÖR VAR

Haberde, Diego Simeone ile birlikte Paris Saint Germain'in listesinde 10 antrenörün yer aldığı belirtildi. Bu isimler arasında Massimiliano Allegri, Erik Ten Hag, Christopher Galtier, Mikel Arteta, Simone Inzaghi, Lucian Favre, Zinedine Zidane yer alıyor.

20 MİLYON EURO TAZMİNAT İHTİMALİ

PSG, Mauricio Pochettino ve ekibiyle sözleşmeleri bitmeden yollarını ayırması halinde 20 milyon avrodan fazla tazminat ödeme ihtimaliyle karşı karşıya kalabilir.

POCHETTINO'NUN PSG KARİYERİ

2021'in ocak ayında takımın başına geçen Mauricio Pochettino, başkent ekibiyle Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı. Paris Saint Germain'le 74 maça çıkan Arjantinli teknik adam 50 galibiyet, 10 beraberlik ve 14 yenilgi aldı. Pochettino bu maçlarda 2.16 puan ortalaması yakaladı.

REAL MADRID MAÇI SONRASI HAKEM ODASINI BASTI

Paris Saint Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin, Santiago Bernabeu'da 3-1 kaybedilen Real Madrid maçının ardından hakem odası bastığı iddia edildi. İşte İspanyol basının servis ettiği o skandal anların detayları...

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Real Madrid'in Paris Saint Germain'i Karim Benzema'nın 17 dakikada yaptığı tarihi hat-trick ile devirerek çeyrek final bileti almasının ardından soyunma odası koridorları karıştı.

Marca'da yer alan habere göre; Real Madrid mağlubiyetinin hayalkırıklığıyla birlikte hakem performansına öfkelenen PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi ve Sportif Direktör Leonardo, soyunma odalarının olduğu bölümde yer alan hakem odasını bastı.

Nasser Al-Khelaifi'nin Santiago Bernabeu'da misafir takım için kurulan alandan çıkarak agresif davranışlar sergilediği, koridorda bağırdığı, hakem odasına zorla girdiği ve hakem Danny Makkelie ile tartışarak yardımcı hakemlerden birinin bayrağının kırıldığı aktarıldı.

"SENİ ÖLDÜRECEĞİM"

Öte yandan, Al-Khelaifi'nin hakem soyunma odasının çevresinde yaptığı davranışları telefonuyla kaydeden bir Real Madrid çalışanına "Seni öldüreceğim" diye bağırdığı iddia edildi.

Konunun gözlemciler tarafından UEFA'ya rapor edildiği kaydedilirken Khelaifi'nin UEFA tarafından ciddi bir yaptırımla karşı karşıya kalarak ceza alacağı belirtiliyor.

AGRESİFLİĞİNİN ALTINA NE YATIYOR

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi'nin agresifliğinin altında yıllardır büyük bir arzuyla hedeflediği UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu bu sene de kazanamayacak olmasının yattığı kaydedildi.

Başkent temsilcisi, Nasser Al-Khelaifi'nin satın almasının ardından 10 sezondur en az çeyrek final oynamasına rağmen kupaya uzanamadı. 2019-20 yılında finalde kaybeden PSG, 2020-21'de ise yarı finalde havlu atmıştı.

PSG'nin Nasser Al-Khelaifi tarafından satın alındığından bu yana UEFA Şampiyonlar Ligi performansı

12-13: Çeyrek Final

13-14: Çeyrek Final

14-15: Çeyrek Final

15-16: Çeyrek Final

16-17: Son 16

17-18: Son 16

18-19: Son 16

19-20: İkincilik

20-21: Yarı Final

21-22: Son 16