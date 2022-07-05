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Son Dakika: PSG'de Mauricio Pochettino ile yollar ayrıldı! Ne kadar tazminat ödenecek?

#Paris Saint Germain#Mauricio Pochettino#Paris
Son Dakika: PSGde Mauricio Pochettino ile yollar ayrıldı Ne kadar tazminat ödenecek

Paris Saint Germain, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı.

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Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint Germain, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı.

Fransız devi, 50 yaşındaki Arjantinli hoca ile anlaşarak yol ayrımına gitti. Sözleşmesi gelecek yıl Haziran'da sona erecek Pochettino ile fesih konusunda anlaşan yönetimin ödeyeceği tazminat tutarının ise 15 milyon Euro olacağı ifade ediliyor.

Paris kariyerinde 84 maça çıkan 56 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet istatistikleri tutturan Pochettino Fransa'da lig ve kupada şampiyonluğa ulaşmasına karşın, takımı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Real Madrid'e yenilince eleştirilerin hedef olmuştu.

PSG’de teknik direktörlük koltuğu için Zinedine Zidane ismi ön plana çıkıyor. 



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#Paris Saint Germain#Mauricio Pochettino#Paris

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