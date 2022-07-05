Son Dakika: PSG'de Mauricio Pochettino ile yollar ayrıldı! Ne kadar tazminat ödenecek?

Haberin Devamı

Fransa Ligue 1 şampiyonu Paris Saint Germain, teknik direktör Mauricio Pochettino ile yollarını ayırdı.

Fransız devi, 50 yaşındaki Arjantinli hoca ile anlaşarak yol ayrımına gitti. Sözleşmesi gelecek yıl Haziran'da sona erecek Pochettino ile fesih konusunda anlaşan yönetimin ödeyeceği tazminat tutarının ise 15 milyon Euro olacağı ifade ediliyor.

Paris kariyerinde 84 maça çıkan 56 galibiyet, 13 beraberlik ve 15 mağlubiyet istatistikleri tutturan Pochettino Fransa'da lig ve kupada şampiyonluğa ulaşmasına karşın, takımı Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turunda Real Madrid'e yenilince eleştirilerin hedef olmuştu.

PSG’de teknik direktörlük koltuğu için Zinedine Zidane ismi ön plana çıkıyor.

Le Paris Saint-Germain confirme avoir mis un terme à sa collaboration avec Mauricio Pochettino.



Le Club tient à remercier Mauricio Pochettino et son staff pour leur travail et leur souhaite le meilleur pour l’avenir. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 5, 2022

ARŞİV - MESSİ'NİN İLK GOLÜNE POSHETTINO YORUMU

Haberin Devamı