Son Dakika: PSG'de Lionel Messi yine kadroda yok! Resmi açıklama geldi...

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Spor Arena Dış Haberler - Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint Germain'de Lionel Messi, sakatlığı sebebiyle UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak RB Leipzig mücadelesinde forma giyemeyecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Arjantinli futbolcunun sol diz ardı kirişinden yaşadığı rahatsızlık ve darbeye bağlı kas ağrısı nedeniyle RB Leipzig maçı kadrosuna dahil edilmediği kaydedildi.

Fransız temsilcisinde Lionel Messi'nin yanı sıra sakatlıkları devam eden diğer oyuncular Sergio Ramos, Marco Verratti ve Leandro Paredes de RB Leipzig kafilesine dahil edilmedi.

POCHETTINO SAKATLIĞI SÖYLEMİŞTİ

Paris Saint Germain teknik direktörü Mauricio Pochettino, Ligue 1'de 2-1 kazandıkları Lille maçının devre arasında yıldız oyuncu Lionel Messi'yi sakatlık riski gerekçesiyle oyundan çıkardığını söylemişti.

Fransız basınına konuşan Mauricio Pochettino, ilk yarı sonlarına Lionel Messi'nin sakatlık geçirdiğini belirterek, "Messi'yi önlem amacıyla ikinci yarıda oynatmadım. Sağlık durumuyla ilgili doktorla görüşeceğim. Maça devam edemedi ama büyük bir sorunu yok. Sonraki karşılaşmada yeniden forma giyebilecek." ifadelerini kullanmıştı.